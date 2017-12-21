كشفت تقارير صحافية إسبانية عن دخول برشلونة المراحل الأخيرة لإتمام ضم فيليب كوتينيو نجم ليفربول.

ووفقا لصحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن وكلاء اللاعب الدولي البرازيلي، تواجدوا خلال الساعات الماضية في مدينة برشلونة، للاجتماع مع إدارة البارسا بقيادة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، حيث تم بالفعل الاتفاق على تفاصيل الصفقة.

وأضافت الصحيفة ان اللاعب سينتقل إلى البلوغرانا في الميركاتو الشتوي المقبل لمدة 5 سنوات براتب سنوي قدره 12 مليون يورو، بعدما وافق النادي الكتالوني على دفع 150 مليون يورو للريدز.

وكان برشلونة قد حاول ضم كوتينيو خلال الصيف الماضي لتعويض رحيل مواطنه نيمار لباريس سان جرمان إلا أن ليفربول تمسك بنجمه حينها.

صفقة غريزمان

قالت تارير صحافية بريطانية إن مان يونايتد أصبحت له اليد العليا فيما يتعلق بالتعاقد مع أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد.

ووفقا لصحيفة «ميرور»، فإن أتلتيكو يفضل بيع المهاجم الفرنسي للشياطين الحمر الصيف المقبل نكاية في برشلونة الذي حاول «زعزعة استقرار» الفريق العاصمي في منتصف الموسم الحالي بالتفاوض مع نجمه الأبرز بحسب رؤية الأتليتي.

وكانت تقارير قد كشفت عن اعتزام «الروخي بلانكوس»، التقدم بشكوى للفيفا ضد البارسا، بدعوى تفاوضه مع غريزمان، بشكل غير شرعي بعد أنباء عن اجتماع بارتوميو رئيس النادي الكتالوني بأسرة اللاعب مؤخرا.