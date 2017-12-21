يستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني في مباراة يرى الكثيرون أنها قد تحدد هوية الفائز بلقب الليغا الموسم الجاري.

ونشرت صحيفة ماركا، إحصائية للمقارنة بين الفريقين، توضح أن الملكي حقق 44 انتصارا بجميع المسابقات في 2017 مقابل 43 لغريمه الكتالوني، علما أن الفريق الملكي لعب 62 مباراة مقابل 59 للبارسا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفريق الكتالوني حقق 31 فوزا في الدوري هذا العام مقابل 27 للريال، رغم أن الأخير توج باللقب الموسم الماضي بعد غياب دام 5 أعوام.

كما لفتت إلى تعادل برشلونة 9 مرات وخسارته 7 مباريات، مقابل 10 تعادلات و8 هزائم للميرينغي.

ويتفوق البلوغرانا في المعدل التهديفي، حيث سجل لاعبوه 157 هدفا بفارق هدف وحيد عن العملاق المدريدي، كما يتفوق أيضا في الصمود الدفاعي، حيث استقبلت شباك البارسا 50 هدفا مقابل 65 هدفا في شباك فريق المدرب زين الدين زيدان.

ويتصدر برشلونة حاليا ترتيب الليغا برصيد 42 نقطة، بينما يحل ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة بعد مرور 16 جولة، ولديه مباراة مؤجلة أمام ليغانيس، لمشاركته في كأس العالم للأندية بالإمارات، والتي توج بلقبها مطلع الأسبوع الجاري بالفوز على جريميو البرازيلي 0 ـ 1.

توقع كاسياس

حارس مرمى فريق ريال مدريد السابق إيكر كاسياس توقعه لنتيجة مباراة الميرينغي أمام غريمه التقليدي برشلونة يوم السبت المقبل.

ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة آس المدريدية فيديو يظهر فيه حارس بورتو البرتغالي الحالي، وهو يجيب عن سؤال بخصوص النتيجة المتوقعة.

ولكن القديس سأل أولا عن مكان خوض المباراة، قائلا: «أين سيلعبون؟ في مدريد؟»، ما قد يفهم منه أنه غير متابع لليغا الإسبانية كثيرا.

وحينما عرف كاسياس أن المباراة ستكون على أرضية ميدان سانتياغو برنابيو، أجاب من دون تردد «هدفين مقابل هدف واحد، لصالح ريال مدريد، أعتقد أنها ستكون هكذا».