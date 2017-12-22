فقد مان يونايتد اللقب بخسارته أمام مضيفه بريستول سيتي من الدرجة الأولى 1-2، وتأهل تشلسي إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بورنموث 2-1 في ربع النهائي.

على ملعب اشتون غيت، تلقى «المان» صفعة غير متوقعة قياسا على الأداء الذي يقدمه هذا الموسم سواء في الدوري المحلي أو في دوري أبطال أوروبا، حيث تقدم بريستول في مستهل الثاني بواسطة جو براين (51).

وجاء التعادل بقدم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش (58).

وفي الوقت بدل الضائع، تلقى كوراي سميث كرة من البديل ماتي تايلور داخل المنطقة فهيأها لنفسه على صدره ثم سددها بين ساقي حارس المرمى الدولي الارجنتيني سيرخيو روميرو مسجلا هدف الفوز لأصحاب الأرض.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، افتتح تشلسي التسجيل عبر ويليان (13).

وسجل غوسلينغ هدف التعادل لبورنموث (90). لكن موراتا انقذ الموقف بإعادة التقدم مجددا لأصحاب الأرض بعد 75 ثانية.