استهل يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بفوز مستحق على ضيفه جنوى 2-0، وفجر تورينو مفاجأة من العيار الثقيل عندما أقصى مضيفه روما من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بالفوز عليه 2-1 وبلغ ربع النهائي مع أتالانتا الفائز على ضيفه ساسوولو 2-1.

في المباراة الأولى، انتظر اليوفي الدقيقة 42 لافتتاح التسجيل عبر نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأضاف هيغواين، بديل البرازيلي دوغلاس كوستا، الهدف الثاني عندما تلقى كرة من مواطنه ديبالا (76).

وضرب يوفنتوس موعدا في الدور المقبل في الثالث من يناير المقبل مع جاره تورينو الذي أطاح بمضيفه روما بالفوز عليه 2-1 على الملعب الأولمبي في العاصمة.

ويدين تورينو بتأهله إلى حارس مرماه الصربي الواعد فانيا ميليكنوفيتش سافيتش (20 عاما) الذي أنقذ مرماه مرات عدة.

وحسم أتالانتا النتيجة ضد ساسولو في الشوط الأول بتسجيله الهدفين عبر كورنيليوس (16) والمدافع تولوا (33)، قبل أن يقلص الأخير الفارق للضيوف بتسجيله هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 75.

وضرب أتالانتا موعدا في الدور المقبل في 27 ديسمبر الجاري مع نابولي.