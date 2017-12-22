ثأر بايرن ميونيخ بطل الدوري في المواسم الخمسة الاخيرة والمتصدر حاليا من غريمه بوروسيا دورتموند وجرده من اللقب بفوزه عليه 2-1، ورافق باير ليفركوزن وفيردر بريمن الى ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم.

على ملعب اليانز ارينا، تابع البافاري تفوقه على دورتموند وجدد فوزه عليه بعد ان كان هزمه في عقر دراه 3-1 في المرحلة الحادية عشرة من الدوري.

وكان دورتموند اقصى العملاق البافاري من نصف نهائي المسابقة الموسم الماضي، وتوج بطلا على حساب اينتراخت فرانكفورت.

وافتتح الفريق البافاري التسجيل بواسطة المدافع الآخر جيروم بواتنغ (12).

وعزز صاحب الأرض تقدمه بهدف ثان حمل توقيع توماس مولر (40).

وفي الشوط الثاني، مالت الكفة تدريجيا لصالح دورتموند ليقلص الاوكراني اندري يارمولنكو الفارق (77).

وتأهل باير ليفركوزن وفيردر بريمن إلى ربع النهائي اثر فوزهما تواليا على بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، وفرايبورغ 3-2 في ثمن النهائي.