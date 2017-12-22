تتواجد beIN دائما في قلب الأحداث الرياضية لتغطية أهم مواجهات «كلاسيكو الأرض» في قمة مرتقبة بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة ضمن الأسبوع 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب سانتياغو برنابيو.

يواجه برشلونة المتصدر برصيد 42 نقطة غريمه الأزلي وهو في أفضل حالاته، في حين يتسلح ريال مدريد المتعثر هذا الموسم في الدوري الإسباني (31 نقطة في المركز الرابع) بالجرعة المعنوية التي تلقاها عقب تتويجه بلقب كأس العالم للأندية منذ أيام.

تبث مباراة «الكلاسيكو» عصر يوم السبت الموافق 23 ديسمبر في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة على 6 قنوات: HD1 وHD3 باللغة العربية، HD12 باللغة الإنجليزية، HD14 باللغة الفرنسية، HD17 باللغة الإسبانية. كما يمكن للمشتركين الاستمتاع بمشاهدة قمة الدوري الإسباني بتقنية 4K.

وسيتولى التعليق عصام شوالي على قمة الدوري الإسباني، علما بأن المباراة ستكون مرفقة باستوديو تحليلي يؤثثه كل من لخضر بريش برفقة المحللين الكرويين يوسف شيبو وطارق ذياب.

أيضا بإمكانكم متابعة وقائع موقعة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة لحظة بلحظة من خلال موقع beIN SPORTS الإلكتروني والذي يوفر لكم تغطية شاملة لكل أجواء وكواليس ومجريات المباراة المرتقبة، فضلا عن صفحات beIN على شبكات التواصل الاجتماعي والتي ستكون معكم في قلب الحدث بكل التفاصيل.

وبهذه المناسبة، يستطيع مستخدمو تطبيق «سناب شات» من دولتي قطر والكويت مشاركة الأهل والأصدقاء الصور والفيديوهات والاستمتاع بأجواء الحدث من خلال إتاحة فلتر تغيير الوجه، والمشاركة عبر جميع الحسابات الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي لـ beIN عبر هاشتاق beINelclasico#.