قد لا يكون لنتيجة المباراة بين ارسنال وليفربول على ملعب الإمارات اليوم في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من بطولة انجلترا أي تأثير على اللقب، لكن نقاطها الثلاث قد تكون حاسمة في نهاية الموسم لتحديد صاحب أحد المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الريدز المركز الرابع برصيد 34 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الغانرز الخامس.

وغالبا ما تأتي مواجهات الفريقين مثيرة ومليئة بالتشويق والأهداف وخير دليل على ذلك أن المواجهات الأربع الأخيرة بينهما أسفرت عن تسجيل 21 هدفا ونجحت كتيبة مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب في الفوز ثلاث مرات على كتيبة الفرنسي ارسين فينغر بنتيجة 4-3 و3-1 و4-0، في حين انتهت مباراة واحدة بالتعادل 3-3.

والمباراة ثأرية بالنسبة إلى فريق المدفعجية الذي سقط سقوطا مدويا أمام منافسه على ملعب انفيلد برباعية نظيفة في أغسطس الماضي، لكن مهمة الفريق اللندني الشمالي وتحديدا خط دفاعه تكمن في احتواء الخطورة الهجومية لليفربول وشل حركة الرباعي المصري محمد صلاح والبرازيلي فيليبي كوتينيو ومواطنه فيرمينو بالإضافة إلى السنغالي ساديو مانيه.

وسجل صلاح 20 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم بينها 13 في الدوري المحلي يتصدر بها ترتيب الهدافين، في حين أضاف فيرمينو 6 أهداف وكوتينيو 5 ومانيه 4 أهداف، أي إنهم سجلوا 28 هدفا من أصل 38 لليفربول في الدوري المحلي.

أما ارسنال فعلى الرغم من ضمه ترسانة هجومية قوية مؤلفة من الفرنسيين اوليفييه جيرو والكسندر لاكازيت وداني ويلبيك والتشيلي الكسيس سانشيز، فإن الفريق اكتفى بثلاثة أهداف فقط في آخر أربع مباريات في الدوري.

ويغيب جيرو عن صفوف ارسنال لمدة ثلاثة أسابيع بعد إصابته بتمزق عضلي خلال المباراة ضد وست هام في كأس الرابطة الثلاثاء لينضم الى الويلزي ارون رامسي والفرنسي فرنسيس كوكلان.

في المقابل تشهد صفوف ليفربول عودة لاعب الوسط الألماني ايمري كان بعد إيقافه مباراة واحدة وربما يعهد إليه كلوب مهمة مراقبة صانع ألعاب أرسنال مواطنه مسعود اوزيل.

إسبانيا

عمق خيتافي جراح ضيفه لاس بالماس صاحب المركز الاخير عندما تغلب عليه 2-0، وحرم ريال سوسييداد ضيفه اشبيلية من المركز الرابع بفوزه عليه 3-1 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

واستعاد خيتافي نغمة الانتصارات بعد تعادل وخسارة وحقق فوزه السادس هذا الموسم رافعا رصيده إلى 23 نقطة وصعد الى المركز السابع، في المقابل، مني لاس بالماس بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم فبقي في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

وحرم ريال سوسييداد ضيفه اشبيلية من انتزاع المركز الرابع ولو مؤقتا عندما تغلب عليه 3-1.

وهو الفوز الأول لسوسييداد في مبارياته الست الأخيرة والسادس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد اشبيلية عند 29 نقطة في المركز الخامس.

فرنسا

عزز باريس سان جرمان صدارته بفوزه الكبير على ضيفه كان 3-1، فيما استمرت المنافسة على الوصافة بين موناكو حامل اللقب وليون ومرسيليا بفوز الفرق الثلاثة في المرحلة التاسعة عشرة الأخيرة من دور الذهاب.

ورفع سان جرمان رصيده إلى 50 نقطة في الصدارة وحافظ على فارق النقاط التسع التي تفصله عن موناكو الفائز على ضيفه رين 2-1، وليون المنتصر على مضيفه تولوز بالنتيجة ذاتها، فيما قلب مرسيليا الطاولة على ضيفه تروا وخرج فائزا 3-1، معززا موقعه في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

على ملعب «بارك دي برانس»، أنهى باريس سان جرمان العام بالعلامة الكاملة على أرضه وفرض مبابي نفسه نجما للمباراة كونه صنع الهدف الأول الذي سجله الدولي الاوروغوياني كافاني، وسجل الثاني.

وهو الهدف 155 لكافاني بألوان باريس منذ انضمامه الى فريق العاصمة صيف العام 2013 وبات على بعد هدف واحد من الهداف التاريخي لبي اس جي ابراهيموفيتش.