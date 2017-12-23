ألقت شرطة ولاية بويبلا المكسيكية القبض على لاعب الكرة الأرجنتيني جوناثان فابرو، والذي يحمل جنسية باراجواي أيضا، بعد اتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي وإفساد فتيات قاصرات في باراجواي والأرجنتين.

وتم القبض على اللاعب الأرجنتيني في مقاطعة سان اندريس تشولولا بالمكسيك من قبل عناصر وكالة التحقيقات في الجرائم التابعة لهيئة قضايا الدولة.

وقالت الوكالة في بيان لها: "لقد تمت عملية القبض بدون عنف أو تأثر أطراف أخرى".

وأضافت الوكالة المكسيكية أن فابرو "مطلوب مثوله أمام السلطات القضائية في الأرجنتين بسبب الجرائم التي ارتكبها".

ومن المقرر أن تقوم السلطات في المكسيك بتسليم فابرو لنظيرتها في الأرجنتين في وقت لاحق.

واتهم اللاعب المذكور في بلاده بالاعتداء جنسيا على قريبة له تبلغ من العمر 11 عاما في الفترة ما بين عامي 2015 و2017، طبقا لما أسفرت عنه تحقيقات قضائية، مما استدعى إصدار أمر بالقبض عليه.

ووجهت اتهامات أخرى لفابرو35/ عاما/ في باراجواي بالاعتداء الجنسي على طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات.

وبدأ اللاعب الأرجنتيني مسيرته الرياضية مع نادي مايوركا الإسباني في 2001، كما لعب أيضا لصالح كل من ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيينن بالإضافة إلى أندية أخرى في تشيلي وكولومبيا والبرازيل وباراجواي.