انضم مهاجم المنتخب الألماني ونادي فولفسبورغ ماريو غوميز الى صفوف شتوتغارت بعقد حتى عام 2020 ليعود الى الفريق الذي تركه قبل 8 سنوات.

وأصدر شتوتغارت بيانا أكد فيه ان عقد غوميز «يسري بمفعول فوري»، علما ان الأخير لعب في صفوفه في الفئات العمرية قبل ان يبدأ مسيرته الاحترافية عام 2004 ويمكث معه حتى عام 2009.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة لكن وكالة سيد الألمانية الرياضية حددتها بـ 3 ملايين يورو.

وقال غوميز الذي توج مع شتوتغارت بطلا للدوري الالماني عام 2007، انه «سعيد جدا للعودة الى المنزل حيث بدأ كل شيء بالنسبة الي».

وسجل غوميز 151 هدفا في البوندسليغا وخاض 71 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا سجل خلالها 31 هدفا.