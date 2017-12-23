أعلن نادي غلطة سراي التركي انه تعاقد مع المدرب فاتح تيريم للإشراف على الفريق للمرة الرابعة بعد إقالة الكرواتي ايغور تودور من منصبه الاثنين الماضي.

وذكر غلطة سراي عبر تويتر «فاتح تيريم يعود الى بيته»، مشيرا الى ان العقد سيوقع رسميا بعد ظهر اليوم.

ويعتبر تيريم ولقبه «الامبراطور» شخصية بارزة في تاريخ النادي العريق الذي سبق له ان تولى تدريبه 3 مرات (1996-2000، 2002-2004 و2011-2013).

ونجح تيريم في قيادة غلطة سراي الى إحراز اللقب المحلي 6 مرات، وكأس الاتحاد الأوروبي على حساب أرسنال عام 2000، وهو الفريق التركي الوحيد الفائز بلقب أوروبي.