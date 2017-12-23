حصلت مجموعة «ميدياست» الإيطالية على الحقوق في بلادها لنقل مباريات كأس العالم لكرة القدم 2018 التي تستضيفها روسيا، وحرمت القناة الرسمية الرسمي من بث أي مباراة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

وأكدت المجموعة انها فازت بحقوق نقل كامل المباريات الـ 64 في كأس العالم المقبلة التي ستقام في روسيا من 14 يونيو الى 15 يوليو 2018.

وأشارت مصادر عدة الى ان المجموعة التي تعمل بنظام الاشتراكات، دفعت مبلغ 78 مليون يورو للحصول على حقوق النقل. وستبث مباريات المونديال على الأقنية المدفوعة الأجر التابعة للمجموعة في إيطاليا وفي إسبانيا ايضا.

ولن يتمكن تلفزيون «راي» الحكومي بقنواته المتعددة لاول مرة في تاريخه من بث مباريات كأس العالم. ففي مونديال 2014 في البرازيل، تقاسم التلفزيون الرسمي حقوق النقل مع باقة «سكاي» التي تبث عبر الأقمار الاصطناعية.

وتغيب إيطاليا عن المونديال للمرة الأولى منذ عام 1958، بعد إقصائها من الملحق الأوروبي أمام السويد.