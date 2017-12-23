ملعب «يوفنتوس ارينا» في تورينو سيكون مسرحا اليوم لقمة المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم بين يوفنتوس حامل اللقب وضيفه ووصيفه روما، فيما يبحث نابولي عن التشبث بالصدارة خلال استضافته سمبدوريا السادس.

ويحتل اليوفي بطل المواسم الستة الاخيرة المركز الثاني برصيد 41 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر و3 نقاط امام روما الرابع والذي يملك مباراة مؤجلة امام سمبدوريا.

ويدخل فريق السيدة العجوز وذئاب روما مباراة اليوم بمعنويات متناقضة، فالبطل منتشٍ بتأهله الى ربع نهائي مسابقة الكأس التي يحمل لقبها في المواسم الثلاثة الاخيرة، فيما يخوضها الجيلاروسي بعد خروجه من ثمن النهائي على ارضه وعلى يد الغريم التقليدي ليوفنتوس جاره تورينو 1-2.

وكان اليغري ناجحا في رهانه على البدلاء في مسابقة الكأس وحجز بطاقته الى ربع النهائي على حساب جنوى بهدفين للأرجنتينيين باولو ديبالا وغونزالو هيغواين علما ان الأخير دخل احتياطيا في الشوط الثاني بدلا من البرازيلي دوغلاس كوستا.

وواجه ديبالا انتقادات كبيرة في الآونة الأخيرة بعد بدايته المدوية في الدوري وتسجيله 12 هدفا تصدر بها لائحة الهدافين قبل أن يتفوق عليه مواطنه مهاجمه انتر ميلان ماورو ايكاردي (17 هدفا) وتشيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو (15 هدفا).

وسيحرم اليغري اليوم من خدمات قائده حارس المرمى العملاق جانلويجي بوفون بسبب إصابة عضلية يعاني منها الأخير وحرمته من خوض المباريات الاربع الاخيرة في مختلف المسابقات، بيد ان يوفنتوس يملك ترسانة مهمة من اللاعبين القادرين على حسم القمة والبقاء على مقربة من نابولي في سعيهم الى لقب سابع تواليا.

في المقابل، سيكون دي فرانشيسكو مطالبا بمصالحة جماهير نادي العاصمة بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقة الكأس على يد تورينو وفشله في رهانه بإراحة نجومه في مقدمتهم القائد دانييلي دي روسي والبلجيكي راديا ناينغولان واليساندرو فلورنتسي والمدافع اليوناني كوستاس مانولاس والأرجنتينيان فيديريكو فازيو ودييغو بيروتي ولورنتسو بيليغريني.

ويسعى نابولي الى التشبث بالصدارة التي استعادها في المرحلة الماضية عندما يستضيف سمبدوريا الجريح.

واستعاد نابولي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات واسترجع الصدارة من انتر ميلان الذي سقط للمرة الأولى هذا الموسم وكانت امام ضيفه اودينيزي.

ويأمل نابولي الساعي الى لقبه الأول منذ 1990، في استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي سمبدوريا الذين تلقوا 3 هزائم في مبارياتهم الاربع الاخيرة التي لم يتذوقوا فيها طعم الانتصار.

ويملك انتر ميلان فرصة استعادة توازنه عندما يحل ضيفا على ساسوولو الخامس عشر.