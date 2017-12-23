تعرض بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية لخسارة ثانية على التوالي اثر سقوطه امام مضيفه نيويورك نيكس 93-102، في حين حقق لاعب تورونتو رابتوز ديمار ديروزان رقما قياسيا شخصيا في المباراة التي فاز فيها تورونتو رابتورز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وبدأ بوسطن اللقاء بشكل سيئ وتخلف في الربع الاول بفارق 10 نقاط 15-25، لكنه انتفض في الربعين الثاني (25-19) والثالث (28-24) مدركا التعادل 68-68، قبل ان تقع الواقعة في الربع الاخير الذي خسره بفارق 9 نقاط 25-34، وبالتالي المباراة لتكون الخسارة الخامسة في آخر 10 مباريات. وخلافا للعادة، لم يستطع نيويورك الاعتماد على نجمه اللاتفي كريستابس بروزينغيس، صاحب 25 نقطة كمعدل وسطي في المباراة الواحدة خلال الموسم والذي لم يسجل سوى نقطة واحدة من رمية حرة في هذا اللقاء.

وعوض مايكل بيزلي الذي انضم الى نيويورك الصيف الماضي ليكون احتياطيا لليتواني، مسجلا 32 نقطة مع 12 متابعة ومحققا في الوقت ذاته رقمين قياسيين شخصيين له هذا الموسم.

ويكتسي الفوز الـ 17 (مقابل 14 خسارة) أهمية كبيرة بالنسبة الى نيويورك ثامن ترتيب المنطقة الشرقية كونه أصبح يتقدم بفوز اكثر وخسارة اقل على ميامي هيت (16 مقابل 15) منافسه المباشر على المركز الأخير المؤهل الى الأدوار النهائية (بلاي اوف) في نهاية الدوري المنتظم.

ولقي بوسطن سلتيكس الخسارة الثامنة (مقابل 26 فوزا)، وبقي متقدما بفارق مريح على مطارديه على الصدارة ولقب بطل المنطقة تورونتو رابتورز (21 مقابل 8) الذي تغلب على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 114-109، وكليفلاند كافالييرز وصيف البطل الفائز على ضيفه شيكاغو بولز 115-112.

ويدين تورونتو بالفضل الأكبر في هذا الفوز لنجميه ديمار ديروزان الذي حقق رقما قياسيا شخصيا بعد ان سجل 45 نقطة لاول مرة في مسيرته، وكايل لاوري صاحب 23 نقطة.

بدوره، أوقف كليفلاند سلسلة شيكاغو عند 5 انتصارات متتالية وألحق به الهزيمة الثالثة في آخر 10 مباريات في مباراة متكافئة حتى الثانية الاخيرة (الربع الاول 29-27، والثاني 29-29، والثالث 24-23 والأخير 33-33).

وطبع «الملك» ليبرون جيمس مرة جديدة اللقاء بطابعه الخاص (34 نقطة و6 متابعات و9 تمريرات حاسمة)، وعاونه في المهمة كيفن لوف (27 نقطة و7 متابعات) وكايل كورفر (15 نقطة)، فيما كان الفنلندي لاوري ماركانن (25 نقطة) افضل المسجلين في صفوف الخاسر.

وفي المنطقة الغربية، استمرت معاناة سان انتونيو سبيرز ثالث الترتيب، خارج ارضه وسقط امام يوتا جاز 89-100.