أشاد اسطورة فريق برشلونة تشافي هيرنانديز بنجم الفريق وزميله السابق ليو ميسي قبل مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين البارسا وغريمه التقليدي ريال مدريد.

ونشرت صحيفة الاكسبريس تصريحات تشافي التي أشاد من خلالها بأداء ليو ميسي مشيرا إلى سجله المميز في الكلاسيكو على ملعب البرنابيو. وقال: ليو يعرف كيفية العبور في مدريد السنوات الأخيرة وقد عانى الريال كثيرا أمامه، لقد عانى كل الخصوم ولكن بالاخص مدريد. واضاف: البرنابيو يكنّ الكثير من الاحترام لميسي لأنه استطاع ان يظهر موهبته بشكل كبير في الكلاسيكو السنوات الأخيرة. وتابع: أنا متفائل من المباراة وأعتقد ان برشلونة أفضل من الريال ويستطيع الفوز على الريال والتقدم في الصراع على اللقب.