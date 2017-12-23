يرى بريدراج مياتوفيتش، نجم منتخب يوغوسلافيا المعتزل، والمدير الرياضي السابق لريال مدريد، أن الكفة متساوية بين النادي الملكي وبرشلونة، عندما يلتقي الفريقان في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني.

وصرح مياتوفيتش:«بغض النظر عن وضعية كل فريق، لا أعتقد أن هناك فريقا مفضلا على الآخر في مثل هذه المباريات، ريال مدريد منتعش بطاقة إيجابية بعد فوزه بكأس العالم للأندية، وبرشلونة يتفوق بفارق كبير من النقاط يريد توسيعه، مما قد يقوده للقب هذا الموسم». وأضاف نجم الريال مدريد السابق: «كل خطأ يمكن أن يكون مكلفا جدا، برشلونة يريد الهجوم دائما، ولكن اذا سجل ريال مدريد هدفا أو أكثر، فستكون مواجهة مثيرة».