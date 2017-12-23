الخبرة القارية.. أسعدت عشاق الملكي

أول معركة في الليغا حسمها الريال إعداد: عبدالمحسن الأيوبي

يستضيـــف ملعــب سانتياغو برنابيو مواجهة جديدة في «كلاسيكو الأرض» بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

ويتصدر البارسا جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 42 نقطة، متفوقا بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الرابع، والذي يمتلك في رصيده مواجهة مؤجلة، بسبب انشغاله بمنافسات كأس العالم للأندية مطلع الشهر الجاري.

المواجهة الأولى تاريخيا..

برشلونة يصدم العاصمة وتعـــود مواجهــــات الكلاسيكو بين الريال والبلوغرانا لأكثر من 115 عاما حيث التقى الفريقان للمرة الأولــى في الثالث عشر من مايو عام 1902، عندما استضافت العاصمة الإسبانية مدريد بطولة ودية بمناسبـــة صعــود الملك ألفونسو الثالث عشر علــى عرش إسبانيا.

وضمت البطولة فريق مدريد إف سي «ريال مدريد حاليا» ممثلا عن العاصمة، برشلونة ممثلا عن إقليم كتالونيا وفيسكايا ممثلا عن إقليم الباسك، وصدم برشلونة محبي فريق العاصمة بالفوز 3-1، قبل الخسارة في نهائي البطولة الاحتفالية أمام الممثل الباسكي، وسجل ستينبرج «هدفين» وخوان جامبر أهداف برشلونة في الكلاسيكو الأول، بينما سجل أرتور جونسون الهدف المدريدي.

كأس الملك.. ماراثون في نصف نهائي البطولة الأولى

انطلقت بطولة كأس الملك عام 1903 كأول بطولة رسمية في تاريخ الكرة الإسبانية، لكن المواجهة الأولى بين ريال مدريد تحت مسماه القديم مدريد إف سي وبرشلونة تأخرت حتى عام 1916، عندما تواجه الفريقان في الدور نصف النهائي.

وفاز برشلونة في مواجهة الذهاب يوم 26 مارس بهدفين سجلهما باولينيو ألكانترا ومارتينيز مقابل هدف وحيد لفريق ريال مدريد سجله أسطورة النادي الملكي سانتياغو برنابيو، وثأر الريال لهزيمته بالفوز برباعية إيابا في الثاني من أبريل بواقع هاتريك لبرنابيو وهدف لبيتيت، وسجل مارتينيز هدف برشلونة الوحيد.

ولم تكن القواعد تقضي بأفضلية فارق الأهداف في ذلك الوقت، ليلعب الفريقان مواجهتين جديدتين، شهدت الأولى مهرجان أهداف وانتهت بالتعادل 6 – 6 بعد وقت إضافي، وأخيرا حسم ريال مدريد المواجهة بالفوز في اللقاء الرابع بنتيجة 4 – 2، وواصل سانتياغو برنابيو التألق بتسجيل هدف جديد، وأكمل زابالو، سوتيرو أرونجورين «هدفين» الرباعية، بينما سجل ماريتينيز هدفي برشلونة.

الليغا.. انتصار مدريدي في المواجهة الأولى

في السابع عشر من فبراير عام 1929، استضاف برشلونة فريق ريال مدريد للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإسباني، ونجح فريق العاصمة في انتزاع انتصار أول في عمر «الليغا» بهدفين مقابل هدف، وسجل رفايل موريرا هدفي ريال مدريد، بينما سجل مانويل باريرا هدف برشلونة.

خبرة ريال مدريد تحسم المواجهة القارية الأولى

التقى قطبا الكرة الإسبانية للمرة الأولى قاريا في الدور نصف نهائي لكأس أوروبا للأندية الأبطال «دوري أبطال أوروبا حاليا» في موسم 1959/ 1960، وحسمت الخبرة المدريدية المواجهة بسهولة في ذلك الوقت، حيث كان الفريق الملكي مسيطرا على البطولة الأوروبية باكتساح، وتوج بخمسة ألقاب متتالية.

فاز ريال مدريد ذهابا في 21 أبريل 1960 بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل بوشكاش هدفين في مواجهة الإياب وأضاف خينتو هدفا في المباراة التي انتهت بنفس النتيجة، وسجل كوتشيش هدف برشلونة.

كأس الدوري.. البارسا يحسم نهائي النسخة الأولى

في بطولة لم يمتد عمرها طويلا، التقى ريال مدريد مع برشلونة في نهائي النسخة الأولى لبطولة كأس الدوري عام 1983.

وتعادل الفريقان ذهابا في البرنابيو بهدفين لكل فريق، وفاز برشلونة إيابا بهدفين مقابل هدف في كامب نو.

السوبر الإسباني.. المرينغي يحسم الكلاسيكو الأول

التقى قطبا الكلاسيكو الإسباني للمرة الأولى في تاريخ كأس السوبر الإسباني في نسخة موسم 1988/1989، ونجح ريال مدريد في التتويج باللقب في تلك المرة. وسهل الملكي من مهمته بالفوز بهدفين نظيفين ذهابا، ولم يشفع هدفا باكيرو للفريق الكتالوني في مواجهة الإياب في كامب نو، حيث سبقهما هدف إيميليو بوتراجينيو لمصلحة ريال مدريد.