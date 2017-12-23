باتت صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يرفع القميص رقم «10» في وجه جماهير «برنابيو» احتفالا بهدفه رقم 500 مع الفريق الكتالوني، وبالفوز القاتل على غريمه التقليدي ريال مدريد في مباراة الدور الثاني بين الفريقين، علامة مميزة لمحبي الفريق الكتالوني.

وكانت هذه هي المناسبة الأخيرة التي يهز فيها ‹ليو› شباك ملعب سانتياغو برنابيو الذي كان شاهدا على 14 هدفا سجلها النجم الأرجنتيني في سجلات مواجهات الغريمين التقليديين.

ويبدو أن هناك حالة عشق بين ميسي ومعقل الميرينغي، حيث لم يسجل أي لاعب كتالوني أهدافا أكثر منه، فخلال 18 مباراة، سجل «راقص التانجو» 14 هدفا في جميع البطولات، 10 منها في الليغا، أكثر بفارق هدف سجلها أحد أساطير الريال راوول غونزاليس.

وما يؤكد هذه الحالة الخاصة بين ميسي والبرنابيو، هو أن صاحب الـ5 كرات ذهبية سجل أهدافا أكثر على هذا الملعب من معقل الفريق الكتالوني «الكامب نو» الذي سجل عليه 9 أهداف من إجمالي 23 هدفا سجلها في جميع مواجهات «الكلاسيكو» الـ36 التي خاضها.

ولم يسجل ميسي أهدافا على أي ملعب مثلما سجل في البرنابيو.