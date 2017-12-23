يخوض قلب دفاع ريال مدريد سيرجيو راموس ونجما برشلونة أندريس إنييستا والأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم مباراة الكلاسيكو رقم 37 في مسيرتهم.

وبذلك سيعادل الثلاثي أرقام 3 أساطير مدريدية هم فرناندو هييرو وراوول غونزاليس وحارس المرمى إيكر كاسياس.

وبذلك، يقترب اللاعبون الثلاثة من صاحب المركز الأول مانولو سانشيز، لاعب ريال مدريد السابق الذي خاض 43 مباراة كلاسيكو طوال مسيرته، بينما لا يزال نجم الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيدا عن هذا الرقم، حيث بلغ عدد المواجهات التي شارك فيها بقميص الريال أمام برشلونة 28 مباراة.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين خاضوا أكبر عدد من مباريات الكلاسيكو على النحو التالي:

1- مانولو سانشيز- ريال مدريد (43). 2- باكو جينتو - ريال مدريد (42). 3- تشافي - برشلونة (42). 4- هييرو - ريال مدريد (37). 5- راوول غونزاليس - ريال مدريد (37). 6- كاسياس - ريال مدريد (37). 7- راموس - ريال مدريد (36). 8-إنييستا - برشلونة (36). 9- ميسي - برشلونة (36). 10- سانتيانا - ريال مدريد (35).