كافاني: أرحب بصلاح في باريس.. وسنواجه صعوبة أمام مصر والسعودية بمونديال روسيا

مبابي: سعيد بإشادة مثلي الأعلى رونالدو.. وهدفي دوري أبطال أوروبا

الدوحة ـ عبدالباقي أبوالفضل

غادرت أمس بعثة نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم العاصمة القطرية الدوحة بعد زيارة استمرت لمدة 48 ساعة، قام لاعبو الفريق الباريسي بخوض معسكر تدريبي قصير على ملاعب أكاديمية التفوق الرياضي «أسباير»، في إطار الاستعداد للمباراة الأولى بعد العطلة الشتوية، والتي ستكون أمام فريق رين ضمن منافسات كأس فرنسا، والمقررة في 7 يناير المقبل.

اهتمام جماهيري وإعلامي

وحظي تواجد الفريق الباريسي بالدوحة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير للغاية من عشاقه ومحبيه بداية من مطار الدوحة وصولا بأكاديمية أسباير وخوض تدريباته.

حرص لاعبو الفريق الفرنسي على القيام بجولة سياحة لزيارة معالم الدوحة وأيضا زار بعضهم شبكة قنوات بي إن سبورتس ومتجر سان جرمان في مجمع فيلاجيو، قبل إجراء سلسلة من اللقاءات الإعلامية المتنوعة للصحافة الأجنبية والقطرية في مقر إقامته بفندق الموفنبيك بمنطقة أسباير زون.

مبابي ورونالدو

ومن جانبه، أبدى الفرنسي كيليان مبابي سعادته البالغة بإشادة النجم البرتغالي لنادي ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو له باعتباره أنه سيكون النجم القادم للكرة العالمية خلال الأعوام المقبلة.. مشيرا الى أن رونالدو هو مثله الأعلى منذ كان شابا يافعا.. مؤكدا ان هدفه مع الفريق الباريسي هو لقب دوري الأبطال.

وفي المقابل، شدد نيمار دا سيلفا نجم الكرة البرازيلية على أنه ينتظر لقاء ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بشدة من أجل التعبير عن قدراته في الإطاحة بحامل اللقب ومساعدة فريقه سان جرمان على الوصول إلى الأدوار النهائية وتحقيق اللقب القاري في إنجاز سوف يحسب له ولأفراد الفريق الفرنسي.

وقال نيمار انه سعيد للغاية بزيارة الدوحة والتي تأتي بعد 6 أعوام تقريبا من زيارته الأولى لها، ومؤكدا أن قطر ستستضيف نسخة استثنائية لمونديال العرب 2022، متمنيا أن يحالفه الحظ في المشاركة مع البرازيل خلال النسخة التي ستقام في الشرق الأوسط لأول مرة.

وواصل حديثه مؤكدا أنه لن يتنازل عن حلمه في الحصول على الكرة الذهبية خلال الفترة المقبلة.

مصر والسعودية

اعترف النجم الأورغواياني أديسون كافاني بصعوبة لقاء منتخب بلاده أمام منتخب مصر في افتتاح مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم روسيا 2018، موضحا أن المنتخب المصري يمتلك لاعبين متميزين على رأسهم لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح والذي يقدم مستويات أكثر من رائعة تؤهله للعب في أكبر الأندية الأوروبية سواء ريال مدريد أو برشلونة.

وأضاف أنه يرحب بشدة بانتقال محمد صلاح إلى صفوف باريس سان جرمان، لاسيما أنه سيكون إضافة قوية للفريق وأيضا للدوري الفرنسي.

وتابع: إن منتخب بلاده سيجد صعوبة من أجل التأهل إلى الدور الثاني، وذلك بعد أن أوقعته القرعة أمام منتخبات روسيا «البلد المستضيف» والسعودية ومصر، مشيدا بأداء الفريقين العربيين من خلال نتائجهما في التصفيات المونديالية.

ومن جانبه، قال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان في تصريح مقتضب وسريع إن تواجد النادي الفرنسي في الدوحة ليس بالجديد وان الفريق تعود على التواجد دائما في عاصمة الرياضة.. موضحا أن الهدف هو الترويج لباريس جرمان في الدوحة والذي يمتلك شعبية كبيرة، فضلا عن اننا نسعى إلى إبراز الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها قطر خصوصا أننا مقبلون على استضافة مونديال 2022.