انتهاء المباراة





برشلونة ريـال مدريد 3 سواريز (د. 53)

ميسي (د. 63) - ضربة جزاء

أليكس فيدال (د. 92) 0

أحداث المباراة

- أليكس فيدال يعمق جراح ريـال مدريد بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل ضائع

- الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع من عمر الشوط الثاني

- بوسكيتس يحصل على بطاقة صفراء (د. 88)

- برشلونة.. أندريه جوميش يترك الإحتياط ليشارك مكان باولينيو (د. 84)

- مارسيلو يحصل على ثاني بطاقة صفراء لفريقه في المباراة (د. 83)

- فرصة خطيرة جداً تضيع للملكي (د. 78)

- برشلونة.. سيميدو يشارك بديلاً مكان أندريس إنييستا (د. 77)

- ريـال مدريد.. جاريث بايل يترك الإحتياط ليشارك مكان كوفاسيتش (د. 72)

- ريـال مدريد.. أسينسيو يترك الإحتياط ليشارك مكان كاسيميرو (د. 72)

- ريـال مدريد.. ناشو يدخل بديلاً لبنزيما (د. 66)

- بعد الهف الثاني لبرشلونة .. ميسي يتخطى زارا ويصبح الأكثر تهديفاً في مرمى ريـال مدريد بـ 25 هدفاً

- ميسي يحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء (د.63)

- طرد لاعب ريـال مدريد كارفاخال واحتساب ضربة جزاء لبرشلونة (د.62)

- المدافع المدريدي راموس يحصل على البطاقة الصفراء (د. 59)

- سواريز يخمد صيحات جماهير ريـال مدريد ويحرز الهدف الأول لنادي برشلونة (د. 53)

- هجمة خطيرة لبرشلونة يتصدى لها دفاع مدريد (د. 49)

- رونالدو يهدر الفرصة الاولى لمدريد في بداية الشوط الثاني (د. 46)

- بداية الشوط الثاني من المباراة

- الحكم يحتسب دقيقة واحدة فقط وقت بدل ضائع من عمر الشوط الأول

- القائم يحرم بنزيما من احراز الهدف الأول للملكي (د. 42)

- باولينيو يهدر فرصة التقدم لصالح برشلونة (د.30)

- الفرصة الأولى لبرشلونة تضيع من ليونيل ميسي (د. 29)

- الركنية الثالثة لريـال مدريد (د. 25)

- أول ضربة ركنية لبرشلونة في اللقاء (د. 22)

- استحواذ الفريقين حتى نصف الشوط الأول: 41% برشلونة - 59% ريـال مدريد

- لاعب نادي برشلونة فيرمايلين يحصل على أول بطاقة صفراء في المباراة (د. 19)

- الحكم يرفع الراية بداعي التسلل على رونالدو (د. 12)

- كريستيانو رونالدو يضيع فرصة كبيرة للملكي وهي الأخطر حتى الان (د. 10)

- راية الحكم المساعد تحرم برشلونة من فرصة تسجيل هدف بداعي التسلل (د. 07)

- انطلاق صافرة البداية







تشكيلة ريـال مدريد:



كيلور نافاس، دانييل كارفاخال، سيرخيو راموس، رافاييل فاران، كريستيانو رونالدو، توني كروس، كريم بنزيمة، لوكا مودريتش، مارسيلو، كاسيميرو، ماتيو كوفاسيتش

تشكيلة برشلونة:



تير شتيجين، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أندريس إنييستا، لويس سواريز، ليونيل ميسي، باولينيو، جوردي ألبا، سيرجي روبرتو، توماس فيرمايلين



