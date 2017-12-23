انتهاء المباراة
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برشلونة
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ريـال مدريد
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3
سواريز (د. 53)
ميسي (د. 63) - ضربة جزاء
أليكس فيدال (د. 92)
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0
أحداث المباراة
- أليكس فيدال يعمق جراح ريـال مدريد بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل ضائع
- الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع من عمر الشوط الثاني
- بوسكيتس يحصل على بطاقة صفراء (د. 88)
- برشلونة.. أندريه جوميش يترك الإحتياط ليشارك مكان باولينيو (د. 84)
- مارسيلو يحصل على ثاني بطاقة صفراء لفريقه في المباراة (د. 83)
- فرصة خطيرة جداً تضيع للملكي (د. 78)
- برشلونة.. سيميدو يشارك بديلاً مكان أندريس إنييستا (د. 77)
- ريـال مدريد.. جاريث بايل يترك الإحتياط ليشارك مكان كوفاسيتش (د. 72)
- ريـال مدريد.. أسينسيو يترك الإحتياط ليشارك مكان كاسيميرو (د. 72)
- ريـال مدريد.. ناشو يدخل بديلاً لبنزيما (د. 66)
- بعد الهف الثاني لبرشلونة .. ميسي يتخطى زارا ويصبح الأكثر تهديفاً في مرمى ريـال مدريد بـ 25 هدفاً
- ميسي يحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء (د.63)
- طرد لاعب ريـال مدريد كارفاخال واحتساب ضربة جزاء لبرشلونة (د.62)
- المدافع المدريدي راموس يحصل على البطاقة الصفراء (د. 59)
- سواريز يخمد صيحات جماهير ريـال مدريد ويحرز الهدف الأول لنادي برشلونة (د. 53)
- هجمة خطيرة لبرشلونة يتصدى لها دفاع مدريد (د. 49)
- رونالدو يهدر الفرصة الاولى لمدريد في بداية الشوط الثاني (د. 46)
- بداية الشوط الثاني من المباراة
- الحكم يحتسب دقيقة واحدة فقط وقت بدل ضائع من عمر الشوط الأول
- القائم يحرم بنزيما من احراز الهدف الأول للملكي (د. 42)
- باولينيو يهدر فرصة التقدم لصالح برشلونة (د.30)
- الفرصة الأولى لبرشلونة تضيع من ليونيل ميسي (د. 29)
- الركنية الثالثة لريـال مدريد (د. 25)
- أول ضربة ركنية لبرشلونة في اللقاء (د. 22)
- استحواذ الفريقين حتى نصف الشوط الأول: 41% برشلونة - 59% ريـال مدريد
- لاعب نادي برشلونة فيرمايلين يحصل على أول بطاقة صفراء في المباراة (د. 19)
- الحكم يرفع الراية بداعي التسلل على رونالدو (د. 12)
- كريستيانو رونالدو يضيع فرصة كبيرة للملكي وهي الأخطر حتى الان (د. 10)
- راية الحكم المساعد تحرم برشلونة من فرصة تسجيل هدف بداعي التسلل (د. 07)
- انطلاق صافرة البداية
تشكيلة ريـال مدريد:
كيلور نافاس، دانييل كارفاخال، سيرخيو راموس، رافاييل فاران، كريستيانو رونالدو، توني كروس، كريم بنزيمة، لوكا مودريتش، مارسيلو، كاسيميرو، ماتيو كوفاسيتش
تشكيلة برشلونة:
تير شتيجين، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أندريس إنييستا، لويس سواريز، ليونيل ميسي، باولينيو، جوردي ألبا، سيرجي روبرتو، توماس فيرمايلين