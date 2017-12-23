كريم طارق



خطف الكلاسيكو الأسباني بين ريال مدريد وبرشلونة الأضواء وسحب البساط لدقائق معدودة من فعاليات خليجي ٢٣ المقامة في الكويت، إذ انطلق الديربي الأسباني قبل ساعات قليلة من انطلاق مباريات المجموعة الثانية من البطولة الخليجية، وبالتحديد من مباراة قطر واليمن والتي تقام في تمام الساعة الخامسة ونصف.



فعلى الرغم من انشغال الإعلاميين بالتحضير "للخليجي"، إلا أن المركز الإعلامي حرص على توفير الشاشات والقنوات الناقلة للكلاسيكو حتى تتمكن الوفود الإعلامية الخليجية والصحافيين المتواجدين في المركز من مشاهدة المباراة قبل انطلاقهم إلى استاد الكويت لمتابعة مباراة قطر واليمن.