واصل مان سيتي المتصدر هوايته وانتصاراته المتتالية باكتساحه ضيفه بورنموث 4-0، وتابع ايفرتون صحوته ونتائجه الجيدة بقيادة مدربه الجديد سام الاردايس وفرمل ضيفه تشلسي حامل اللقب بارغامه على التعادل السلبي امس في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وهو الفوز السابع عشر على التوالي لمان سيتي بإشراف مدربه الاسباني جوسيب غوارديولا فرفع رصيده إلى 55 نقطة.

وافتتح الارجنتيني سيرخيو اغويرو التسجيل في الدقيقة 27 اثر خطأ من الحارس البوسني اسمير بيغوفيتش في إعادة الكرة فوصلت الى البرازيلي فرناندينيو الذي حضرها الى غويرو فتابعها أمام المرمى برأسه في الزاوية اليمنى للمرمى.

وبدأ سيتي الشوط الثاني بقوة أيضا وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 53 اثر كرة بينية من اغويرو خلف الدفاع تابعها رحيم ستيرلينغ في الشباك.

وهو الهدف رقم 13 لسترلينغ في البطولة حتى الآن.

وسجل اغويرو هدفه الرابع عشر في البطولة والثاني له في المباراة اثر متابعة رأسية في الزاوية اليمنى للمرمى (79).

ويتصدر الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفا.وانهى المدافع البرازيلي دانيلو مسلسل الأهداف بإضافة الرابع قبل النهاية بخمس دقائق حين تابع بيسراه كرة داخل المنطقة في الزاوية اليمنى لمرمى بورنموث.

تشلسي يهدر نقطتين

تابع ايفرتون صحوته ونتائجه الجيدة بقيادة مدربه الجديد سام الاردايس وفرمل ضيفه تشلسي حامل اللقب بإرغامه على التعادل السلبي.

وهو التعادل الثاني لايفرتون في 6 مباريات دون خسارة بقيادة الاردايس خليفة الهولندي رونالد كومان، فحرم الفريق اللندني من مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

وعزز تشلسي موقعه في المركز الثالث برصيد 39 نقطة مقابل 26 نقطة لايفرتون التاسع.

وعانى تشلسي كثيرا بسبب غياب مهاجمه الدولي الاسباني الفارو موراتا بسبب الايقاف، وفشل مدربه الايطالي انتونيو كونتي في رهانه على الدفع بنجمه البلجيكي ادين هازار في مركز قلب الهجوم لان الاخير بقي معزولا ولم يسدد سوى مرتين على المرمى.

وقاد هاري كين فريقه توتنهام لسحق مضيفه بيرنلي 3-0 بتسجيله هاتريك في المباراة.

وسجل هاري كين أهدافه الثلاثة في الدقائق 7 من ركلة جزاء، و69 و79.

وتساوى كين في صدارة الهدافين بـ ١٥ هدفا مع نجم ليفربول المصري محمد صلاح الذي يمتلك 15 هدفا.

توتنهام رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 31 في المركز السابع.

وفاز برايتون على واتفورد 1-0، ستوك سيتي على وست بروميتش البيون 3-1، ونيوكاسل على وست هام 3-1.

وتعادل ساوثمبتون مع هادرسلفيد 1-1، وسوانسي سيتي مع كريستال بالاس 1-1.

قمة أرسنال وليفربول تنتهي بالتعادل

قدم أرسنال وضيفه ليفربول مباراة مجنونة انتهت بالتعادل 3-3 على «ستاد الإمارات» في افتتاح المرحلة أول من امس. وبدا ليفربول في طريقه لتحقيق فوزه الرابع تواليا على ارسنال للمرة الأولى منذ مايو 1998 بعدما تقدم عليه عن جدارة 2-0 بفضل البرازيلي فيليبي كوتينيو (26) والمصري المتألق محمد صلاح (52).

لكن ارسنال قلب الطاولة على ضيفه وسجل ثلاثة أهداف سريعة في 5 دقائق عبر التشيلي اليكسيس سانشيس (53) والسويسري غرانيت تشاكا (56) والألماني مسعود أوزيل (58)، ليتقدم 3-2 قبل أن يقول البرازيلي روبرتو فيرمينو كلمته ويجنب فريقه هزيمته الأولى في المراحل العشر الأخيرة وتحديدا منذ خسارته أمام توتنهام في 22 أكتوبر (1-4)، بإدراكه التعادل (71).

ورفع ليفربول رصيده الى 35 نقطة في المركز الرابع، فيما اصبح رصيد أرسنال 34 خلفه مباشرة وهو سيكون مهددا بفقدان مركزه الخامس لصالح بيرنلي (32) أو توتنهام (31).