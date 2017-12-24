قال جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول إن فريقه يجب أن يتعلم إيقاف نزعته الهجومية واللجوء للدفاع في بعض الأوقات لمنع المنافسين من تسجيل الأهداف، وذلك عقب التعادل المثير 3-3 مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال ميلنر لشبكة سكاي الرياضية: «نحتاج لتقديم كرة مملة أكثر. بالتأكيد نحن جيدون للغاية في الهجوم لكن هناك بعض الأوقات في المباراة يجب عليك خلالها اللجوء للدفاع وعدم ارتكاب أخطاء مثلما حدث في هذه الدقائق الخمس».

وأضاف: «كل الأهداف كانت من أخطاء لنا وهذا شيء يجب أن نتعلم منه حقا وينبغي أن يحدث سريعا لأنه تكرر كثيرا من جانبا هذا العام».

وأكد «نحن نقدم كرة قدم جيدة وفي بعض الأحيان نحتاج لإيقاف ذلك لـ 5 أو 10 دقائق خلال المباراة والتعامل بهدوء واللجوء للدفاع والاحتفاظ بالكرة».

وكثيرا ما أفسد الدفاع الضعيف لليفربول هجومه القوي هذا الموسم حيث يضم الهجوم محمد صلاح هداف المسابقة وفيليب كوتينيو وساديو ماني وفيرمينو لكن غالبا ما يفشل الفريق في التصدي لهجوم المنافسين.