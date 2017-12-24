دخل جيمس هاردن التاريخ بجانبيه السلبي والايجابي بعدما دك سلة لوس انجيليس كليبرز بـ51 نقطة، لكن دون أن يجنب فريقه هيوستن روكتس الخسارة 118-128 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وعكر كليبرز على هاردن انجاز أن يكون أول لاعب في تاريخ هيوستن يسجل 50 نقطة أو أكثر لمباراتين على التوالي، والأول في الدوري يحقق هذا الأمر منذ أن سطر نجم لوس انجيليس ليكرز السابق كوبي براينت هذا الانجاز في أربع مباريات متتالية خلال مارس 2007.

لكن النقاط الـ51 التي سجلها هاردن في مباراتين على التوالي، ترافقت مع الخسارة لفريقه الذي سقط الأربعاء أمام لوس انجيليس ليكرز، جار كليبرز، وتوقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند 14 مباراة.

وأصبح هاردن ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري يخسر فريقه مباراتين على التوالي رغم وصوله فيهما الى حاجز الخمسين نقطة أو أكثر، بعد ويلت تشامبرلاين خلال موسم 1962-1963.

وسجل هاردن نقاطه الـ51 خلال لقاء الأربعاء ضد ليكرز في 43 دقيقة، فيما حقق هذا الرقم الجمعة في 41 دقيقة قبل أن يترك ارضية الملعب في آخر 26 ثانية بسبب ارتكابه خطأه الشخصي السادس والذي اتبعه بخطأ فني بسبب اعتراضه على قرار الحكم.

ويدين كليبرز بفوزه الثالث عشر في 31 مباراة الى اوستن ريفرز الذي اكتفى بست نقاط في الشوط الأول لكنه أخذ بنصيحة زملائه الذين قالوا له خلال استراحة الشوطين «اوستن، يجب أن تكون أكثر شراسة»، وتألق في النصف الثاني من اللقاء بتسجيله 30 نقطة (36 بالمجمل).

وهي الهزيمة السادسة فقط لهيوستن هذا الموسم، لكن خمس منها بين جماهيره، وذلك رغم ما قدمه ايضا ايريك غوردن الذي سجل 28 نقطة وأضاف راين اندرسن 14 مع 10 متابعات.

وعلى ملعب «اوراكل ارينا» في اوكلاند، قاد كيفن دورانت غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب لفوزه الحادي عشر على التوالي والسادس والعشرين في 32 مباراة، وجاء على حساب ضيفه وجاره ليكرز 113-106.

وسجل دورانت 33 نقطة مع 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة و4 اعتراضات دفاعية «بلوك شات».

وأكد غولدن ستايت تفوقه على ارضه ضد جاره بالفوز عليه للمرة العاشرة على التوالي رغم ما قدمه الثلاثي كايل كوزما (27 نقطة) ولونزو بول (24 بينها 5 ثلاثيات) وجوليوس راندل (21).

كما قاد راسل وستبروك اوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على ضيفه اتلانتا هوكس 120-117 بتسجيله ثلاثية في آخر 1.7 ثانية من اللقاء الذي انهاه بـ30 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و7 متابعات، فيما ساهم كارميلو انتوني بـ24 نقطة وبول جورج بـ17 وستيفن ادامز بـ16 مع 10 متابعات.

وفاز ديترويت بيستونز على نيويورك نيكس 104-101، ونيو اورليانز بيليكنز على اورلاندو ماجيك 111-97، وبروكلين نتس على واشنطن ويزاردز 119-84، وميامي هيت على دالاس مافريكس 113-101، ومليووكي باكس على تشارلوت هورنتس 109-104، ودنفر ناغتس على بورتلاند ترايل بلايزرز 102-85.