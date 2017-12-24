كريم طارق

خطف الكلاسيكو الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة الأضواء وسحب البساط لدقائق معدودة من فعاليات «خليجي٢٣» المقامة في الكويت، إذ انطلق الديربي الاسباني قبل ساعات قليلة من انطلاق مباريات المجموعة الثانية من البطولة الخليجية، وبالتحديد من مباراة قطر واليمن والتي تقام في تمام الساعة الخامسة والنصف.

فعلى الرغم من انشغال الإعلاميين بالتحضير «للخليجي»، إلا أن المركز الإعلامي حرص على توفير الشاشات والقنوات الناقلة للكلاسيكو حتى تتمكن الوفود الإعلامية الخليجية والصحافيين المتواجدين في المركز من مشاهدة المباراة قبل انطلاقهم إلى ستاد الكويت لمتابعة مباراة قطر واليمن.