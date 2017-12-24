سامي الحسن

لم يهنأ ريال مدريد بإحرازه لقب كأس العالم للأندية، إذ أعاده غريمه برشلونة لأرض الواقع وأسقطه على أرضه وبين جماهيره 3-0، ليفسد عليه فرحته ويوسع الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 14 نقطة، إلا أن النادي الملكي يمتلك مباراة مؤجلة. وبرز للواجهة المبارزة المنتظرة بين أفضل لاعب بالعالم كريستيانو رونالدو وغريمه ليونيل ميسي والتي حسمها الأخير بتسجيله هدفا وصناعته لآخر ليعزز «البرغوث» الأرجنتيني تفوقه بالأرقام على خصمه البرتغالي. ورفع ميسي رصيده في صدارة قائمة هدافي «الليغا» إلى 15 هدفا، علما بأن رونالدو سجل أربعة أهدف في الدوري، وعزز ميسي رصيده من الأهداف طوال عام 2017 في كل المسابقات إلى 54 مقابل 53 هدفا لرونالدو. وتذوق ميسي الانتصار في الكلاسيكو للمرة السابعة عشرة في مسيرته مقابل ثمانية انتصارات فقط عاشها رونالدو، ورفع رصيده من الأهداف في الكلاسيكو إلى 25 مقابل 17 فقط لرونالدو.

وبدأ زيدان اللقاء بتغيير مفاجئ على التشكيلة حيث زج بلاعب الوسط الدفاعي الكرواتي ماتيو كوفاسيفيتش منذ البداية على حساب الهجومي ايسكو الذي جلس على مقاعد البدلاء على غرار الويلزي غاريث بايل.

وفي الجهة المقابلة، خلت تشكيلة فالفيردي من المفاجآت حيث اشرك البلجيكي توماس فيرمايلن في قلب الدفاع بسبب اصابة الفرنسي صامويل اومتيتي، فيما لعب البرازيلي باولينيو خلف ثنائي الهجوم ميسي وسواريز.

افتتح الهداف الاورغوياني لويس سواريز التسجيل (54)، مسجلا هدفه الشخصي الخامس ضد النادي الملكي.

وتعقدت مهمة ريال كثيرا عندما تسبب دانيال كارفاخال بركلة جزاء وطرد على اثرها بعدما لعب دور الحارس وصد الكرة بيده اثر فرص متتالية لبرشلونة، وقائم لسواريز.

وانبرى ميسي لركلة الجزاء وسددها بنجاح في شباك نافاس (64)، معززا صدارته لترتيب الهدافين وسجله كأكثر اللاعبين في تاريخ الدوري الاسباني تسجيلا في مرمى ريال بـ17 هدفا. واختتم البديل اليكس فيدال مهرجان الأهداف (3+90).

وألحق اسبانيول الخسارة الاولى بضيفه اتلتيكو مدريد هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-0، في حين حقق اتلتيك بلباو فوزا ثمينا خارج الديار عندما تغلب على مضيفه ريال بيتيس 2-0 في افتتاح في المرحلة السابعة اول من امس.

إيطاليا

عاد لاتسيو الى سكة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الاخيرتين، بفوزه الكبير على ضيفه كروتوني الوافد حديثا الى الدرجة الاولى 4-0 امس في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الايطالي.

وتصالح لاتسيو مع جماهيره معوضا خسارته على ارضه امام تورينو 1-3 في المرحلة قبل الماضية وسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه اتالانتا برغامو 3-3، وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم وعزز موقعه في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

«البرغوث» يفرض تفوقه على «الدون»

عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة تفوقه بالأرقام خلال عام 2017 على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، من خلال مواجهة الكلاسيكو التي جمعت الغريمين امس على ملعب «سانتياجو برنابيو» وانتهت بفوز برشلونة 3-0 ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وجاء ذلك مع نهاية العام الذي توج فيه رونالدو بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب في العالم، وكذلك تتويجه بلقب الأفضل في العالم في تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ورفع ميسي رصيده في صدارة قائمة هدافي الدوري الأسباني إلى 15 هدفا بعد أن سجل الهدف الثاني لبرشلونة اليوم في شباك الريال من ضربة جزاء، علما بأن رونالدو سجل أربعة أهدف في الدوري حتى الآن.

كذلك رفع ميسي رصيده من الأهداف طوال عام 2017 في كل المسابقات إلى 54 مقابل 53 هدفا لرونالدو.

وتذوق ميسي اليوم الانتصار في الكلاسيكو للمرة السابعة عشرة في مسيرته مقابل ثمانية انتصارات فقط عاشها رونالدو، ورفع رصيده من الأهداف في الكلاسيكو إلى 25 مقابل 17 فقط لرونالدو.

راموس يعزز رقمه القياسي السلبي في الكلاسيكو

عزز سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد رقما قياسيا سلبيا في سجل مشاركاته بمواجهات الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة، وذلك بحصوله على إنذار خلال مباراة الفريقين امس ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم. وحصل راموس على البطاقة الصفراء إثر تدخل قوي مع سواريز في الدقيقة 59 من المباراة على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ليكون الإنذار رقم 19 في سجل مشاركاته بالكلاسيكو، علما بأنه ينفرد بصدارة اللاعبين الأكثر تعرضا للطرد في الكلاسيكو أيضا برصيد خمس مرات.

وبعدها بأقل من أربع دقائق حصل داني كارفاخال، مدافع ريال على البطاقة الحمراء وطرد لتصديه للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، واحتسب الحكم ضربة جزاء سجل منها ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة ليتقدم الفريق الضيف 2-0.

فالفيردي: الدوري طويل.. وزيدان: هزيمة قاسية

أعرب مدرب برشلونة إيرنستو فالفيردي عن سعادته البالغة بالفوز الكبير على مضيفه ريال مدريد لكنه استبعد أن تكون هذه المباراة حاسمة في الصراع على لقب المسابقة. وأكد فالفيردي، في تصريحات إعلامية بعد المباراة،: «نشعر بسعادة بالغة للفوز في هذه المباراة ولكنني لا أرى أن المنافسة حسمت على لقب المسابقة. لا أعلم بالضبط، لكننا لم نصل لمنتصف المسابقة بعد. نحن في الصدارة ونتفوق بفرق معين ولكن شيئا لم يحسم. كل شيء سيحسم في ربيع العام المقبل، وما زال الموسم طويلا».

من جهته، اعترف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بأن الهزيمة كانت «قاسية للغاية» على فريقه. وأوضح زيدان، في تصريحات إلى شبكة «بي إن» التلفزيونية الرياضية بعد المباراة، «إنها هزيمة مؤلمة. كانت هزيمة قاسية للغاية علينا ولكنها أمر واقع. إنها كرة القدم. كانت مباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا».

وأضاف: «هذه الهزيمة قاسية للغاية بالنسبة لنا، ولكننا لا نحتاج إلى تغيير أي شيء. ولا يمكننا أن نستسلم. الآن، حان وقت الاستمتاع بالعطلة ثم نعود كما كنا لأن شيئا لم يحسم بعد».

حكم الكلاسيكو يمنح برشلونة رقماً جديداً

حسم نادي برشلونة، الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، بالفوز عليه 3-0، أمس في إطار الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإسباني.

وحصل برشلونة، على ركلة جزاء في الدقيقة 62 من مباراة الكلاسيكو، على أرضية ميدان سانتياغو برنابيو، وسددها ليونيل ميسي، محرزا الهدف الثاني للبلوغرانا، مع طرد المدافع داني كارفاخال.

وبركلة الجزاء هذه، يكون برشلونة قد تحصل على 22 ضربة جزاء متتالية في الليغا، في المواسم الأخيرة، وذلك دون أن تتخلل هذه السلسلة، ضربة جزاء ضدهم.

ويعتبر هذا، وفقا لحساب «ميستر شيب» المتخصص في الأرقام والإحصائيات، رقما غير مسبوق في تاريخ الدوري الإسباني.

بنزيما الأكثر نحساً آخر 20 عاماً

انتهت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بفوز الأخير 3-0 في معقل النادي الملكي سانتياغو برنابيو.

وكانت أهم فرصة في الشوط الأول للمهاجم كريم بنزيما، وسددها المهاجم الفرنسي برأسه لكنها ذهبت إلى القائم، الذي منع ريال مدريد من افتتاح النتيجة.

وبهذه الكرة أصبح بنزيما أكثر لاعب يسدد على العارضة والقائمين في مباريات الكلاسيكو خلال الـ 20 سنة الأخيرة، بحسب حساب «ميستر شيب» الإسباني للإحصائيات.وسدد بنزيما على العارضة والقائمين في مبارياته أمام برشلونة، في 7 مناسبات، ما يجعله اللاعب الأقل حظا في آخر عقدين من الزمن في الكلاسيكو.

رقم مميز لـ «العضاض»

سجل اللاعب الدولي الأوروغوياني لويس سواريز، الهدف الأول لبرشلونة في مرمى ريال مدريد، في الكلاسيكو المقام في ملعب سانتياغو برنابيو، لحساب الجولة 17 من الليغا الإسباني.

وقالت شبكة «أوبتا» العالمية للإحصائيات، إن لويس سواريز سجل 5 أهداف في شباك الريال، أكثر من أي لاعب آخر منذ ظهوره الأول مع البارسا.