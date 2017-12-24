عزز نابولي صدارته بفوزه الصعب على ضيفه سمبدوريا 3-2، وخسر انتر ميلان للمرة الثانية على التوالي عندما سقط امام مضيفه ساسوولو 0-1، فيما عاد لاتسيو الى سكة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الاخيرتين، بفوزه الكبير على ضيفه كروتوني الوافد حديثا الى الدرجة الاولى 4-0 امس في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

في المباراة الاولى على ملعب «سان باولو» في نابولي، تخلف نابولي مرتين عبر الاوروغوياني غاستون راميريز (2) وفابيو كوارلياريلا (27 من ركلة جزاء)، ورد مرتين بواسطة البرازيلي الان ماركيش لوريرو (16) ولورنتسو اينسيني (33)، قبل ان يمنحه السلوفاكي ماريك هامسيك الفوز في الدقيقة 39.

وعزز نابولي موقعه في الصدارة برصيد 45 نقطة، في حين تجمد رصيد انتر ميلان عند 40 نقطة وبات مهددا بالتراجع الى المركز الرابع في حال فوز روما على يوفنتوس.

وتابع ساسوولو صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي عندما الحق الخسارة الثانية تواليا بانتر ميلان (خسر أمام اودينيزي المرحلة الماضية) سجله دييغو فالتشينيلي في الدقيقة 34.

وتصالح لاتسيو مع جماهيره معوضا خسارته على ارضه امام تورينو 1-3 في المرحلة قبل الماضية وسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه اتالانتا برغامو 3-3، وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم وعزز موقعه في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

وتابع اودينيزي بدوره انتفاضته بقيادة مدربه الجديد ماسيمو اودو عندما اكرم وفادة ضيفه فيرونا 4-0.

وهو الفوز الرابع على التوالي لاودنيزي في 6 مباريات مع اودو في الدوري منذ تسلمه المهمة خلفا للويجي دل نيري في 21 نوفمبر الماضي.

وحقق جنوى فوزا قاتلا على ضيفه بينيفينتو 1-0.

وتعادل سبال مع تورينو 2-2.

هامسيك يحطم رقم مارادونا

بات لاعب الوسط الدولي السلوفاكي ماريك هامسيك الهداف التاريخي لنادي نابولي محطما رقم الأسطورة الأرجنتيني دييغو ارماندو مارادونا في عدد الأهداف بألوان النادي الجنوبي في مختلف المسابقات عندما سجل الهدف الثالث في مرمى ضيفه سمبدوريا. وهو الهدف الـ 116 لهامسيك بألوان الفريق الجنوبي متفوقا بهدف واحد عن مارادونا الذي سجل 115 في 259 مباراة في الفترة بين 1984 و1991 والتي قاده خلالها الى لقبيه الوحيدين في الكالتشيو عامي 1987 و1990. وسجل هامسيك الهدف من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من الدولي البلجيكي دريس مرتنز.

وكان هامسيك عادل رقم مارادونا السبت الماضي بتسجيله الهدف الثالث في مرمى مضيفه تورينو (3-1).

وانضم هامسيك الى نابولي صيف 2007 عندما كان عمره 20 عاما. وبعد 10 أعوام بات قائدا للفريق وأحد ابرز عناصره الأساسيين وهدافه التاريخي في 471 مباراة.