يعود عميل المخابرات البريطانية جيمس بوند، إلى دور السينما في نوفمبر تشرين الثاني 2019 لكن لم يتضح بعد من سيكون العميل السري الجديد.

وقال استوديو (إيون برودكشنز) واستوديو (إم.جي.إم) في بيان أمس الاثنين، إن فيلم جيمس بوند الخامس والعشرين سيعرض في الولايات المتحدة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني 2019 وقبل ذلك بفترة قصيرة في بريطانيا.

ولم يذكرا اسم الفيلم أو أسماء النجوم المشاركين بمن في ذلك من سيقوم بدور العميل 007 أو أي تفاصيل أخرى عن الفيلم.

وكان النجم دانيال كريج أدى دور بوند في آخر أربعة أفلام بما في ذلك فيلم (سكاي فول) في 2012 وفيلم (سبكتر) في 2015 الذي حقق إيرادات بلغت نحو 880 مليون دولار وفقا لموقع دليل الأفلام على الإنترنت بوكس أوفيس موجو دوت كوم.

وكانت عودة كريج لأداء دور بوند مثار تكهنات بعد أن قال النجم في 2015 إنه يفضل قطع شرايين معصميه على أداء هذا الدور مرة أخرى.

وقال كالوم مكدوجال المنتج التنفيذي لسلسلة أفلام بوند لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن كريج (49 عاما) هو "بالتأكيد الخيار الأول... نود أن يعود دانيال لأداء دور بوند".

وفي الوقت ذاته هناك أسماء أخرى مرشحة للدور مثل إدريس إلبا وتوم هيدلستون وتوم هاردي.

وسيكون الفيلم الجديد من تأليف نيل برفيس وروبرت ويد وهما من كتبا آخر أربعة أفلام من سلسلة أفلام جيمس بوند.