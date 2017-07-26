قال وزير السياحة والثقافة في ماليزيا اليوم الأربعاء، إن الأجانب الذين يقيمون في فنادق بماليزيا سيدفعون ضريبة جديدة.
ونقلت تقارير إعلامية محلية عن الوزير نزار عزيز القول، إن الضريبة الجديدة تلزم الزوار الأجانب الذين سيقيمون في فنادق في ماليزيا بدفع
10 رينجت (33ر2 دولار) إضافية عن كل ليلة.
وأضاف الوزير أن الضريبة السياحية الجديدة ستوفر تمويلا مستداما لتطوير قطاع السياحة في ماليزيا. وسيتم إعفاء النزلاء الماليزيين من الضريبة
الجديدة المعروفة باسم "ضريبة السياحة".
واستبعد الوزير أن تؤثر الضريبة الجديدة على تدفق السائحين إلى البلاد بسبب ضعف قيمة الرينجت الماليزي أمام الدولار الأمريكي والدولار
السنغافوري.
ويتوقع الوزير أن تصل حصيلة الضريبة الجديدة إلى 654 مليون رينجت (152 مليون دولار) سنويا.