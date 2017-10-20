المطر: «الوطني» يضع صحة الفرد في مقدمة مسؤولياته تجاه المجتمع

نظم بنك الكويت الوطني أسبوعا صحيا لموظفيه في إطار حملاته التوعوية المتواصلة للتشجيع على نمط حياة صحي ودعم عادات وسلوكيات الغذاء السليم بين موظفي البنك. ويشمل البرنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي وحملات التوعية الصحية العامة وخفض الوزن إلى جانب التشجيع على ممارسة الرياضة وغيرها. ويأتي تنظيم هذه الحملة بهدف الاطمئنان على صحة الموظفين وتعزيز الوعي الصحي في صفوفهم حول أهمية التغذية الصحيحة، كما أنه يتزامن مع الشهر العالمي للتوعية تجاه سرطان الثدي.

وبهذه المناسبة، قالت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر ان هذا الأسبوع الصحي يتزامن مع الشهر العالمي للتضامن مع المصابين بسرطان الثدي، وقد قام موظفو بنك الكويت الوطني بالمشاركة في هذه المناسبة عن طريق ارتداء اللون الوردي تفاعلا مع ما يحمله من رمزية تجاه دعم مرضى سرطان الثدي.

وأضافت المطر: ان هذا الاسبوع الصحي يأتي في إطار حرص البنك على صحة موظفيه وتعزيز الوعي تجاه نمط حياة صحية سليمة، لاسيما التوعية تجاه سرطان الثدي الذي يخصص له البنك كل عام حملة دعم تحت عنوان «كوني واعية» انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية تجاه القضايا الصحية الشائكة.

ويواصل «الوطني» حملاته التوعوية للموظفين بهدف تقديم التوجيهات الصحية من خلال أطباء ومتخصصين، وذلك بحسب الحالة الصحية لكل موظف، وقد شارك في هذا الأسبوع الصحي عدد من الجهات المتخصصة في الشأن الصحي والرياضي والتغذية عموما على غرار مستشفى الأمومة ودار الشفاء وغيرهما.

هذا، ويحفل سجل البنك الوطني بالعديد من المبادرات الريادية على صعيد دعم القطاع الصحي مثل حملات التبرع بالدم. ويسعى البنك إلى توفير مختلف سبل الدعم للمستشفيات والمؤسسات والجمعيات المعنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية في البلاد، إلى جانب قيامه بصورة مستمرة بتنظيم الأنشطة والحملات التوعوية المتعددة الأغراض والرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية بين أفراد المجتمع.