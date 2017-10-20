العنزي: خبرتنا العريقة وجودة منتجاتنا العالية هي سر ولاء عملائنا

أعلنت مؤسسة «رشة عطر» رعايتها الذهبية لمعرض الخريف للعطور المزمع إقامته في الفترة من 25 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 4 نوفمبر المقبل على أرض المعارض بمشرف، وبمشاركة حشد من شركات ومصانع العطور والبخور ووكلاء أكبر الماركات العالمية المميزة.

وفي هذا الصدد، أعلن خالد العنزي صاحب ومدير عام مؤسسة «رشة عطر» أن معارض العطور تعد من أهم المعارض التي تقام في الكويت والمنطقة، حيث دأبنا على المشاركة بها سعيا إلى اطلاع زبائننا على آخر عروضنا ومنتجاتنا، إضافة إلى استقطاب عملاء جدد في المعرض.

وأشار العنزي إلى أن منتجات مؤسسته المتميزة تبلغ أكثر من 55 صنفا من نفائس العطور الشرقية والفرنسية والخلطات، إضافة إلى منتجات أخرى متنوعة من أجود أنواع البخور بالزيوت العطرية الطبيعية بما يتلاءم مع مختلف الأذواق.

وعن جديد الشركة قال العنزي: قمنا بطرح مجموعة جديدة من 6 عطور يتصدرها عطرها المميز «VERONA» والذي استغرق وقت تصميمه أكثر من عامين تقريبا، إضافة الى أفخر أنواع العطور الفرنسية من حيث جمال الرائحة وقوة الثبات عطر «MAGNOLIA»، وعطر «VALERIAN»، وعطر«OUD LUXURY».

وشدد العنزي على ان مؤسسته «رشة عطر» تحرص في كل مرة على التنويع عند طرح مفاجآتها في كل موسم، حيث قامت بطرح عطرها الجديد «MYKONS» الذي يحتوي على مكونات طبيعية ذات جودة عالية، في حين مازال عطر «Interlaken» متسيدا ومتربعا فوق عرش العطور الأسرع انتشارا كأكثر عطر حقق أرقاما قياسية في حجم المبيعات حتى الآن حيث يلاقي قبولا كبيرا لدى عملائنا، كما قامت الشركة بإطلاق كريمات جديدة وخلطات بتركيبة فريدة من نوعها، مشيرا إلى ان شركته تتميز بدقة اختياراتها الغنية بالزيوت العطرية.

وعن مفاجأة المعرض سيتم طرح عطر «VIOLET» المستوحى من جمال الطبيعة الإيطالية، كما تتوافر أيضا عطورات المجاميع بأسعار تنافسية وغيرها من العطور وأجود أنواع البخور والمعمول، إضافة إلى لوازم العطور من مباخر والأطقم والصواني والصناديق الفاخرة لجميع المناسبات.

وأكد العنزي ان خبرتنا العريقة وجودة منتجاتنا العالية هي سر ولاء عملائنا الأمر الذي ساهم بسرعة انتشارنا، حيث تتوزع فروعنا الستة بمناطق الكويت المختلفة ابتداء من فرع الجهراء، والعقيلة والسالمية، وقريبا جدا بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في مسقط وصحار.

واختتم حديثه داعيا الجمهور لزيارة جناح الشركة بأرض المعارض صالة 6 للاطلاع على آخر ما استجد من عطور وخلطات الطيب والبخور وغيرها من المنتجات الجديدة، حيث الخصومات والعروض الخاصة بانتظار عملائنا الكرام وبأسعار تنافسية.