يحصل بعض الأشخاص على مرتب في المقام الأول للتفكير والخروج بأفكار جديدة؛ وغالبا ما يكونون من الطاقم الإداري ومن بينهم أيضا الكثير من الموظفين العاديين.

وللقيام بعملهم حقا، يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى تخصيص وقت للتفكير، بحسب دراسة لمجلة "هارفارد بيزنس مانجر" الألمانية، وينبغي عليهم الدفاع بشدة عن وقتهم المخصص للتفكير وألا يسمحوا للمهام الأخرى بالتعدي على هذا الوقت.

وتتوقف مدة الراحة خلال أوقات التفكير هذه وكيفية تنظيمها على المرء، وفقا لخط عملك. ويخصص بعض المدراء ما يصل إلى ساعتين يوميا لمثل هذه الراحة ، بينما يقوم آخرون بالتمشية خلال الراحة المخصصة للغذاء أو القهوة.

ونظرا لقيامك بإدراج هذه الفترات في جدول فلن يضر أيضا قيامك بإعداد فترات التفكير هذه، مثلا عن طريق وضع قائمة من الأسئلة قد تريد التركيز عليها.