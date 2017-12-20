أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات، اليوم الأربعاء، القائمة الطويلة لفرع الترجمة وضمت عشرة أعمال من أصل 74 عملاً مترجماً من اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، منها أربعة أعمال لمترجمين مصريين هي (النظام السياسي في مجتمعات متغيرة) للمؤلف صمويل هنتنجتون وترجمة الأكاديمي حسام نايل، و(الكون الأنيق) للمؤلف برايان جرين وترجمة محمد فتحي خضر.

كما ضمت القائمة (الثورة الرابعة: كيف يعيد الغلاف المعلوماتي تشكيل الواقع الإنساني) تأليف لوتشيانو فلوريدي وترجمة لؤي عبد المجيد السيد، و(القاهرة منتصف القرن التاسع عشر) للمؤلف إدوارد وليم لين وترجمة أحمد سالم سالم.

أما باقي الأعمال المترجمة من الإنجليزية فكانت (التحول الإلكتروني: ترسيخ استراتيجيات التنمية الحديثة) تأليف ناجي حنا وترجمة عجلان بن محمد الشهري من السعودية، و(قصة الفن) للمؤلف إرنست جومبرتش وترجمة عارف حديقة من سوريا.

وضمت القائمة ثلاثة أعمال مترجمة من الفرنسية إلى العربية وهي (تاريخ العلوم وفلسفتها) للمؤلف توماس لوبلتييه وترجمة محمد أحمد طجو من سوريا، و(لماذا نتفلسف؟) للمؤلف جان فرانسوا ليوتار وترجمة يوسف السهيلي من تونس، و(الكتابة والشفوية في بدايات الإسلام) للمؤلف جريجور شولر وترجمة رشيد بازي من المغرب.

كما ضمت القائمة عملا واحدا مترجما من الألمانية إلى العربية هو (نظرية استيطيقية) للفيلسوف تيودور أدورنو وترجمة ناجي العونلي من تونس.

وتبلغ قيمة جائزة فرع الترجمة 750 ألف درهم إماراتي (نحو 204 آلاف دولار)، وهو أحد ثمانية أفرع تشملهم الجائزة إضافة لجائزة شخصية العام الثقافية.

وأعلنت الجائزة في وقت سابق عن القوائم الطويلة لأفرع (الفنون والدراسات النقدية) و(التنمية وبناء الدولة) و(الآداب) و(أدب الطفل) و(المؤلف الشاب).

(الدولار = 3.6724 درهم إماراتي)