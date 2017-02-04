«من الواضح أن الأمير هاري ليس من معجبي دونالد ترامب منذ البداية»

مصدر مقرب من القصر الملكي البريطاني يكشف أن الأمير هاري لم يحب أبدا الرئيس الأميركي منذ أن بدأ حملته الانتخابية، وأنه يخشى ان يشكل ترامب فيما بعد تهديدا لحقوق الإنسان في العالم.