«من الواضح أن الأمير هاري ليس من معجبي دونالد ترامب منذ البداية»
مصدر مقرب من القصر الملكي البريطاني يكشف أن الأمير هاري لم يحب أبدا الرئيس الأميركي منذ أن بدأ حملته الانتخابية، وأنه يخشى ان يشكل ترامب فيما بعد تهديدا لحقوق الإنسان في العالم.
«إني فخورة بقوامي بالتأكيد»
نجمة الغناء بيونسية وهي تكشف عن بطنها في إعلان تجاري قبل ساعات قليلة فقط من إعلانها أنها حامل بتوأم.
«الواقع أني لم أكن أريد أبدا الوقوع في الحب»
عارضة الأزياء الأميركية كارلي كلوس، التي هي من ضمن أفضل 50 عارضة عالمية، تفتح قلبها وتعترف أنها وقعت أخيرا في غرام متعهد أعمالها جوشوا كوشنر.
«احنا بنكسب ببركة دعاء الوالدين»
الناقد حسن المستكاوي ضاحكا وهو يتحدث عن المنتخب المصري في بطولة افريقيا، قائلا: الفرق التي واجهت مصر تضرب كفا بكف بعد كل مباراة متسائلة «هو فيه إيه».. ازاي المنتخب المصري فاز علينا واحنا الأفضل.
مصادر من القصر الملكي البريطاني تكشف العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأمير هاري؟.. وماذا قالت النجمة بيونسيه عند الكشف عن بطنها؟.. والمستكاوي يكشف سر فوز المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا