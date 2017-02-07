«من المحزن ان تحول صدمتها النفسية إلى عمل فني مسرحي»
أسرة الممثلة شيريدان سميث تنتقدها بغضب لقيامها في دراما جديدة، تنتجها هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية، بدور طالبة مدرسة تختطفها والدتها.
«والآن بات لديك صديق»
نجم الغناء الشهير توم جونز ـ 76 سنة يمازح المتسابقة الموهوبة لوسي كين ـ 20 سنة ـ وهو يعانقها بعد انضمامها بفرح غامر لبرنامجه الغنائي «ذا فويس».
«إنني مجرد شخص عادي شعر بخيبة أمل كبيرة لعدم حصوله على لقب «فارس»
نجم كرة القدم سابقا البريطاني ديفيد بيكام خلال اعتذاره عن التعليقات المهينة التي كان قد أدلى بها ضد المسؤولين الذين لم يساعدوه في الحصول على هذا اللقب.
«هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بحق أنني مع رجل»
عارضة الأزياء كاتي برايس تعترف بقضائها ليلة مسلية مع مقدم البرامج الغنائية سايمون كاول، علما انها كانت قد أنكرت بشدة قبلا حدوث مثل هذا الأمر.
«إنه يفي بوعوده ويعمل بسرعة وقوة»
زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية اليمينية ماري لوبان، وهي تمتدح الرئيس دونالد ترامب خلال حملة انتخابية لها في مدينة ليون، من المتوقع أن تفوز بعدها في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة وتخسر في جولتها الثانية.
ماري لوبان تمتدح دونالد ترامب وهذا هو السبب.. وبيكام محبط لعدم حصوله على لقب فارس.. وأسرة شيريدان غاضبة منها بسبب دورها الجديد!