«إنني مجرد شخص عادي شعر بخيبة أمل كبيرة لعدم حصوله على لقب «فارس»

نجم كرة القدم سابقا البريطاني ديفيد بيكام خلال اعتذاره عن التعليقات المهينة التي كان قد أدلى بها ضد المسؤولين الذين لم يساعدوه في الحصول على هذا اللقب.