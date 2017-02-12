«لا تخبر أحداً بهذا الخبر السعيد»
النجم مات ديمون مصرحا لأحد البرامج أن جورج كلوني وزوجته اللبنانية الأصل أمل ينتظران توأما، مؤكدا أن كلوني حين أبلغه بالخبر قال له ناصحا: لا تخبر أحدا بهذا الأمر حتى تسمع أذنك صرخة التوأم.
«يا الله عالزمن»
الفنانة اللبنانية نيكول سابا حين كانت تصور مشهدا تمثيليا في مدرسة أعادها إلى سنوات كثيرة مضت فكتبت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «عم صور اليوم مشهد في مدرسة بالمسلسل وشفت هالتلاميذ والصفوف ورجعت في الذكريات لأيام الدراسة والطفولة.. لصفاء الذهن ونقاء القلب.. يا الله عالزمن».
«فيلم جديد ومؤثر أتمنى أن يعجب جمهوري»
النجمة داكوتا جونسون اثناء حضورها العرض الأول لفيلمها Fifty Shades Darker في لندن. وكانت النجمة البالغة من العمر 27 عاما برفقة زميلها في بطولة العمل جيمي دورنان.
وتدور أحداثه حول طالبة تدرس الأدب «أنستازيا» التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد لقائها بالملياردير الوسيم والمعذب نفسيا «كريستيان غراي»، والذي يملك جانبا مظلما من شخصيته، وأساليب منحرفة في التعبير عن حبه.
«أجمل ما في الحياة الحب بمعناه المطلق»
الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي التي تستعد لإحياء سهرة عيد الحب وبعدها ستطلق الديو الغنائي «شوف شوف»، الذي جمعها مع الفنان حاتم إيدار، والذي قاما بتصويره على طريقة الفيديو كليب. يذكر أن ياغي تشارك في بطولة مسلسل سكت الورق، وهو مسلسل يجمع ممثلين كبارا ببطولات مشتركة، وتحضر لعمل جديد ستبدأ تصويره قريبا.
«لولا الجمهور لا كنت ولا حاكون»
المطرب تامر حسني بعد إحيائه حفله الغنائي في شرم الشيخ، حيث قام بتقديم التحية لجمهوره وبدأ بأغنية «عمري ابتدا»، وبعدها غنى كل ما طلبه الجمهور منه، وتألق حسني بدرجة كبيرة وتفاعل معه الجمهور بشكل لافت مما جعل تامر يقول في نهاية الحفل: لولاكم ولولا تشجيعكم ما كان تامر حسني نجما.
ماذا قالت زوجة جورج كلوني له بخصوص توأمهما المنتظر؟.. وكيف وصفت الفنانة نيكول سابا أيامها في المدرسة؟.. وتامر حسني يعترف بفضل الجمهور