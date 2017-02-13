«يا الله كيف في ناس هيك»
الفنانة اللبنانية ديانا حداد نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا لها أثناء ممارستها لرياضة المشي، حيث كتبت: «وأنا أعمل رياضة على جهاز المشي تلقيت رسالة من واحدة تقوللي كيف جسمك هيك وكيف بتلعبي رياضة كأنك بنت عمرها 15 سنة، ما شاء الله، المهم أنا وعم بقرأ قلت يا الله كيف في ناس هيك ما بيعرفوا يذكروا الله على أي شيء بيشوفوه؟»
«شعرنا بانجذاب سريع نحو بعضنا»
عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد، التي أصبحت الآن من أشهر عارضات الأزياء في العالم ولم تتجاوز بعد الحادية والعشرين، تعترف بأنها حاولت في بداية لقائها الأول مع المغني زين مالك ضبط مشاعرها قبل ان يتحول انجذابهما لبعضهما فيما بعد لعلاقة رومانسية جارفة.
«شعرت بالخوف من العودة بسبب اهتمامي بالإسلام في الآونة الأخيرة»
الممثلة الأميركية ليندسي لوهان (30 سنة) لدى عودتها إلى الولايات المتحدة بعد دراستها الدين الإسلامي في الخارج، وكشفت لوهان انها يمكن ان تتحول للإسلام لأنها وجدت فيه السكينة والسلام، ثم أعربت عن رغبتها في الالتقاء بالرئيس دونالد ترامب لإقناعه بتغيير موقفه من مسألة اللاجئين.
«من الواضح انهما يعيشان حالة انسجام عاطفي لأبعد حد»
تعليق لبعض النقاد لدى ظهور النجم السينمائي ريتشارد غير (67 سنة) مع صديقته الشقراء اليخاندرا سيلفا على البساط الأحمر خلال حضورهما مهرجان برلين للأفلام السينمائية.
«إنه لشرف كبير لي»
لاعب وسط توتنهام، ديلي آلي بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي «بريميير ليغ» عن شهر يناير. ونجح آلي، صاحب العشرين ربيعا، في زيارة الشباك 5 مرات خلال يناير وساعد «السبيرز» في تحقيق 3 انتصارات وتعادلين، ليواصلوا الصراع من أجل لقب البريميير ليغ. وقال آلي عقب تسلمه الجائزة «إنه لشرف كبير لي»، مضيفا: «الفريق كله لعب بشكل جيد للغاية الشهر الماضي، لعبنا كفريق».
«نعم.. كنت شريكا له وانفضت الشراكة»
المطرب المصري مصطفى قمر لبرنامج «العاشرة مساء» حول اللغط الذي ثار حول مسؤوليته عن جريمة القتل التي وقعت في أحد الكافيهات بالقاهرة، بصفته شريكا لصاحب الكافيه، حيث قال قمر لمذيع البرنامج: نعم أعترف بأنني كنت شريكا له لكنني انفصلت عنه قبل 3 سنوات بعد ان رأيت ان المشروع لن يحقق ما أطمح إليه من أرباح.
ديانا حداد تلقت رسالة من واحدة تقول لها : كيف جسمك هيك كأنك بنت عمرها 15 سنة: "ياالله كيف في ناس هيك".. والعارضة جيجي حديد وزين مالك يتحول انجذابهما لعلاقة رومانسية جارفة "شعرنا بانجذاب سريع نحو بعضنا"