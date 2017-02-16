«وداني كبيرة زي القرد ومناخيري معووجة»
الاعلامية المصرية ريهام سعيد مبررة عدم «لم شعرها» حتى لو في بيتها، لأن أذنيها كبيرتان بشكل لافت وتشبه على حد قولها ايضا «ودان القرد»، وزادت في وصلة اعتراف غريبة انها حين تقدمت منذ سنوات لتعمل مذيعة في قناة الاوربت تم رفضها لأن انفها معوج!
«سجل مكالمات صاعق بلا شك»
تعليق لصحيفة الـ «ديلي ميل» البريطانية بعدما تبين ان مساعدي ومستشاري الرئيس دونالد ترامب دأبوا خلال حملته الانتخابية على الاتصال هاتفيا بضباط استخبارات روس في السنة التي سبقت انتخابات الرئاسة الأميركية، وهذا ما يفسر على ما يبدو سبب مديح ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين فينة وأخرى.
«إنني في غاية الشوق للعودة إليهم لتشكيل الفرقة من جديد»
النجم الغنائي روبي وليامز يعلن عن عودته لفرقة «تيك ذات» البريطانية التي تشكلت في مدينة مانشستر سنة 1990، وحققت نجاحا كبيرا في التسعينيات ثم توقفت عن العمل في 1996 ليواصل كل فرد فيها مشواره الموسيقي كل على حدة.
«لا أعتقد أن الزواج من امرأة واحدة هو المناسب دائما»
الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون وهي تدلي بآرائها الشخصية حول الزواج وسط العديد من الإشاعات التي تفيد بأنها انفصلت عن زوجها الثاني.
مؤسس ويكيليكس يكشف عن علاقته السرية بباميلا أندرسون.. وسكارليت جوهانسون تؤيد تعدد الزوجات.. وهذا هو سر تواصل فريق ترامب مع المخابرات الروسية.. وريهام سعيد: مناخيري معووجة ووداني زي القرد!