«هل رق قلب هيلتون لحب جديد؟»
النجمة الشهيرة ومالكة سلسلة الأوتيلات پاريس هيلتون بعد ان نشرت صورا لها من احتفالها بعيد ميلادها الذي صادف يوم الرابع عشر من فبراير في ظل الاحتفالات بعيد الحب، وذلك في ناد ليلي فاخر في وسط مدينة مانهاتن.
واللافت أن باريس ظهرت وهي تتبادل القبلات مع رجل مجهول وبدت باريس مبتسمة برفقته وكانت متألقة حتى تبدو جذابة بعينيه. وعلق المتابعون: هل رق قلب هيلتون لحب جديد؟
«مراكش جنة فوق الأرض»
الممثلة العالمية سلمى حايك التي احتفلت بعيد الحب في مدينة مراكش المغربية الأسبوع الماضي برفقة ابنتها.
ونشرت سلمى حايك مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي من الزيارة التي قامتا بها إلى مراكش، واحد منها التقطت بساحة جامع الفنا والاخرى لدراجة نارية تتواجد بأحد أزقة مراكش.
«الحقيقة أني أكن لها قدرا كبيرا من الاحترام»
عازف الغيتار المكسيكي كارلوس سانتانا، الذي يعتبر من رواد الدمج بين موسيقى الروك والموسيقى اللاتينية، وهو يعتذر عقب قوله ان نجمة الغناء البريطانية أديل فازت بجائزة غرامي مؤخرا لأن منافستها بيونسيه ليست مغنية بل امرأة جميلة فقط.
«لم يكن بجيبي سوى أربعين دولارا وقصاصة من الورق تحمل عنوان دار الأزياء في ميامي»
عارضة الأزياء الشهيرة نينا أغدال تكشف كيف وصلت لأول مرة إلى أميركا قبل 6 سنوات من موطنها في الدنمرك وهي لا تملك شيئا سوى حلم دخول عالم الموضة والاستعراض لتتصدر صورها اليوم أغلفة المطبوعات والمجلات.
«لهذا السبب لم اتصل بها»
كيث أوربان، نجم الأغاني العاطفية، يكشف ان الأمر تطلب منه 4 أشهر حتى طلب من النجمة نيكول كيدمان موعدا غراميا قبل زواجه منها، وذلك لاعتقاده آنذاك انها يمكن ألا تنسجم معه.
«مع شيري.. الدنيا حلوة وجميلة»
الفنانة المصرية رانيا يوسف بعد ان استضافتها المطربة شيرين عبد الوهاب في برنامجها على قناة «دي إم سي» وقدمتها كأجمل سمراء في السينما المصرية، وتحدثت معها عن أدوارها المتنوعة ما بين الأنثى الحالمة إلى الجاسوسة الإسرائيلية الى الصعيدية الى الفتاة الارستقراطية ومنها الى بنت البلد، وقالت رانيا: اعشق التنوع في الأداء حتى أظل في دائرة الضوء.. معربة عن سعادتها البالغة بحلقتها مع شيرين التي كانت تناديها «شيري».
من الرجل الذي وقعت پاريس هيلتون في حبه مجددا؟.. وكيف وصفت سلمى حايك مدينة مراكش المغربية؟.. وعارضة الأزياء الشهيرة نينا اغدال تكشف تفاصيل رحلتها في عالم الأزياء.