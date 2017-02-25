«خطوة رائعة لعلهم يرجعون»
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي معلقين على أوامر من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمعاقبة مرتكبي مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بسياراتهم في منطقة «سيتي ووك» بإمضاء أربع ساعات يوميا في تنظيف الشوارع العامة في دبي لمدة شهر على سبيل الخدمة المجتمعية.
«إنه يتمنى أن يحيا حياة أسرية سعيدة قريبة من تلك التي يحظى بها أخوه الأكبر»
المذيعة البريطانية «لورين كيلي» تصف حالة الأمير هاري تجاه الحياة الأسرية السعيدة والمستقرة التي يتمتع بها أخوه الأكبر الأمير وليام مع زوجته «كايت».
كيف وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ضد المستعرضين بالسيارات؟.. وأسرار الحياة الأسرية للأميرين هاري ووليام.. وماذا قالت دنيا بطمة لزميلها الفنان سعد لمجرد؟