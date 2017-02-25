«خطوة رائعة لعلهم يرجعون»

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي معلقين على أوامر من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمعاقبة مرتكبي مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بسياراتهم في منطقة «سيتي ووك» بإمضاء أربع ساعات يوميا في تنظيف الشوارع العامة في دبي لمدة شهر على سبيل الخدمة المجتمعية.