«عندما أقول الكويت أعجز عن التعبير عن مدى حبي وعشقي لهذا البلد الغالي وأهله المخلصين»
الفنانة التونسية لطيفة مهنئة الشعب الكويتي بالعيد الوطني وعيد التحرير وكتبت عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «عندما أقول الكويت أعجز عن التعبير عن مدى حبي وعشقي لهذا البلد الغالي وأهله المخلصين الأوفياء الذين لا يتخلون عنك أبدا في الشدائد». وأضافت: «عاشت الكويت حرة عظيمة أرضا وشعبا وقيادة حكيمة وقوية ومحبة لكل الوطن العربي».
«هو رئيس نادي ولا ناظر مدرسة؟»
أحد مشجعي نادي الزمالك المصري معلقا على المحاضرة التي ألقاها المستشار مرتضى منصور على اللاعبين، حيث جمعهم كلهم وهم جلوس وراح يهددهم بطريقة فجة: اللي حيعترض على قرار حكم حاخصم منه 100 ألف جنيه، واللي حياخد انذار حيتخصم منه 50 ألفا، ثم راح يوبخهم: ازاي تتغلبوا من الإنتاج الحربي بعد الأهلي ما تعادل واهداكم نقطتين.. وعلق المشجع: رغم موضوعيه الكلام الا ان الطريقة غير لائقة بالمرة.
«ترامب جزء من مجتمع نخبة هوليوود»
الممثل الأميركي جورج كلوني الرئيس الأميركي في تصريح جديد له، واصفا دونالد ترامب بأنه «جزء من مجتمع نخبة هوليوود».
وفي مقابلة مع قناة Canal Plus الفرنسية، أشار كلوني الى أن ترامب يستفيد من عضويته في برنامج المعاشات التابع لنقابة ممثلي الشاشة، ويحصل على مبلغ مالي ضخم كل عام من هذا البرنامج.
وقال كلوني: «يحصل على 120 ألف دولار سنويا من صندوق المعاشات التابع لنقابة ممثلي الشاشة. إنه جزء من نخبة هوليوود».
«أنا وعدتكم ومش ممكن أتراجع»
الممثلة المصرية منى زكي التي ستظهر كضيفة شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل «السبع صنايع» رغم ظروفها الصحية بعد ولادة طفلها الثالث، إلا أنها لم تعتذر لأنها حسب قولها: وعدت ولابد ان تفي بالوعد. وقد اعتذرت منى زكي عن المشاركة في أكثر من مسلسل سيعرض في شهر رمضان المقبل بسبب ظروفها.
«ليس لي أي علاقة بها»
المغني ديفيد كاسيدي، الذي كشف مؤخرا عن معاناته من النسيان، يؤكد انه لا يتحدث منذ وقت طويل مع ابنته الوحيدة الممثلة كاتي بالرغم من انه ابيها الحقيقي.
ويذكر ان كاسيدي (66 سنة) لم يرب ابنته التي أنجبها من عارضة الأزياء شيري وليامز عام 1986، وهذا على عكس موقفه تماما في علاقته مع ابنه بيو الذي يحبه كثيرا، والذي انجبه عام 1991 من زواجه الثالث من سو شيفرين التي كانت قد رفعت قضية طلاق ضده عام 2014.
«يبدو أنها تخطط للعودة إلى الشاشة الكبيرة»
الصحافية البريطانية هايدي بيكر تزعم ان النجمة أنجيلينا جولي (41 سنة)، التي كانت قد ابتعدت عن عالم السينما منذ بعض الوقت، تفكر الآن في القيام بأعمال سينمائية عدة منها دور جاسوسة مثيرة خلال الحرب العالمية الثانية، وأيضا دور «كاترين العظمى» ملكة روسيا التي حفلت حياتها بأحداث ملحمية.
لطيفة مهنئة الشعب الكويتي بالعيد الوطني : عندما أقول الكويت أعجز عن حبي و عشقي لهذا البلد الغالي و أهله المخلصين..أحد مشجعي الزمالك عن مرتضى منصور :هو رئيس نادي و لا ناظر مدرسة؟!