«يكفيني رد الجمهور»
الفنانة لطيفة التونسية وهي ترد على الهجوم الذي شنته عليها الفنانة فلة الجزائرية في وقت سابق. شاكرة الإعلاميين التونسيين لرأيهم بها وإشادتهم بأخلاقها، مؤكدة انه يكفيها رد الجمهور على ما حصل.
وقالت لطيفة عبر حسابها الرسمي: «شكرا بنت بلادي عفاف الغربي، وولاد بلادي لطفي العماري، شكيب درويش، وحاتم بن عمارة على محبتكم، وأنا عمري ما ندخل بعركة أو سجال مع أحد، والفنانة فلة ما تعنيني بشيء وما نعرفها ولا قابلتها إلا مرتين تلاتة بالصدفة».
«لن أسمح بأخذ صور سيلفي مع أي شخص من جمهور المعجبين»
الممثلة البريطانية إيما واطسون بطلة سلسلة أفلام «هاري بوتر» تعلن عن قرارها بالامتناع عن أخذ أي صور سيلفي مع أي شخص من جمهور المعجبين بها، لأن هذا الأمر يضايقها، ويحد من حريتها الشخصية ويعتدي على خصوصيتها.
وقد خففت «واطسون» من وقع هذا الخبر على معجبيها بأن صرحت أيضا، بأنها تحبهم.
«بفضل ربنا وجمهوري الغالي تم إهدائي درع يوتيوب»
الممثل المصري محمد رمضان نشر عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له مع الجائزة التي حصل عليها من «يوتيوب». وعلق رمضان على الصورة، قائلا: «بفضل ربنا وجمهوري الغالي تم إهدائي درع يوتيوب».
يذكر ان رمضان يشارك في فيلم جواب اعتقال، الذي من المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، بطولة إياد نصار، دينا الشربيني، صبري فواز، سيد رجب، ومحمد عادل، إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد سامي.
«لا يحق لأي شخص أن يحكم على فن الآخرين»
الفنانة الأردنية ديانا كرزون التي ستشارك في برنامج نجم الأردن لاكتشاف المواهب بموسمه الثالث، ولكن هذه المرة كعضو في لجنة تحكيم إلى جانب كل من الفنان هاني متواسي والمؤلف والموزع الموسيقي نديم سراج.
البرنامج هو الوحيد من نوعه في الأردن والذي تمكن من إبراز المواهب الشابة الأردنية في العديد من المجالات الفنية.
وجاءت موافقتها على مشاركتها في لجنة التحكيم على الرغم من أنها رفضت سابقا الفكرة معللة رفضها بأنه لا يحق لأي شخص أن يحكم على فن الآخرين.
كيف ردت الفنانة لطيفة على هجوم وانتقادات فلة الجزائرية لها؟.. ولماذا امتنعت إيما واطسون عن التقاط صور سيلفي مع الجمهور؟.. وماذا قال الفنان محمد رمضان بعد حصوله على درع يوتيوب؟