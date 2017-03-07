«أعتذر وبشدة للنجم العالمي ميسي..
فقد كانت زلة لسان»
عالم الآثار المصري د.زاهي حواس في مداخلة تلفزيونية مع أحد البرامج، مقدما اعتذارا مكتوبا للنجم الأرجنتيني العالمي ميسي بعد أن أساء إليه في حديثه مع برنامج «على مسؤوليتي» ووصفه بالساذج وغير الواعي وعديم الثقافة حين حادثه وقت مجيئه لمصر منذ أسبوعين وزيارته لمنطقة الاهرامات، فيما وصف النجم السينمائي ويل سميث بالمثقف الواعي شديد الاهتمام بالعلم والتراث. وقال حواس: لقد كانت زلة لسان وأرجو أن يتقبل النجم الاسطورة اعتذاري.
«أنا حرة»
الفنانة اللبنانية إليسا ردا على تعليقات كثيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسخر من صديقها المقرب او زوج المستقبل ربما وديع النجار، حيث رماه البعض بأوصاف غير لائقة، مندهشين كيف تحب اليسا رمز الانوثة الطاغية هذا الرجل الغريب في ملابسه وستايله وكل شيء، وقالت إليسا: حياتي الشخصية لا اسمح لأحد بالتدخل فيها حتى ولو كان من اقرب الناس لي، وانا حرة في اختيار اصدقائي او أحبابي.. شيء ما يخصكم.. يخصني أنا وحدي.
«لقد ساعدني كثيراً في مهمتي»
المحامية أمل كلوني تؤكد أن زوجها النجم جورج كلوني مهد أمامها الطريق في معركتها القضائية ضد «داعش» الذي اغتصب بعض أفرادها واستعبدوا فتيات ايزيديات في العراق.
«لا يمكن أن أقع في غرام أي شخص الآن»
المغنية البريطانية الشهيرة أديل تخرج عن صمتها لتؤكد أخيرا أنها تزوجت فعلا سايمون كونيكي، وأنه «لم يعد هناك مجال للتفكير بأي علاقة عاطفية أخرى لسبب بسيط هو اني متزوجة».
«ليست مثالاً طيباً للمرأة»
الصحافي البريطاني بيرز مورغان والمغنية آني لينوكس ينتقدان في لقاء تلفزيوني كيم كارديشيان بشدة لظهورها في الصور شبه عارية تقريبا في أغلب الأحوال.
«أنا متأكد أنه سعيد الآن»
فادي فواز، صديق المغني جورج مايكل، الذي رحل عن هذا العالم مؤخرا بسبب جرعة زائدة من المخدرات على ما يبدو، يعرب عن شعوره بالرضا بعدما أعلن المحقق الرسمي ان مايكل مات بشكل طبيعي.
د.زاهي حواس: "أعتذر وبشدة للنجم العالمي ميسي.. فقد كانت زلة لسان".. وإليسا ترد على السخرية من صديقها أو زوج المستقبل وديع النجار:"أنا حرة"