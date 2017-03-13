«لم تخطف السنوات أنوثتك الطاغية»
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من محبي النجمة العالمية شارون ستون التي خطفت الأنظار في يوم عيد ميلادها الـ 59، حيث نشرت صورة بإطلالة جريئة على أحد الشواطئ، عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
«مجرد تجربة أردت أن أخوضها»
الممثلة المصرية رانيا يوسف عن مسلسلها الجديد «الدولي» الذي تؤدي فيه شخصية جديدة عليها تماما ولم تفصح عن طبيعتها قائلة «ستكون مفاجأة للجمهور»، وعنها تقول رانيا: الفنان الجيد لا يحبس نفسه في أدوار واحدة.
«لا ندري ما إذا كانت تتحدث بصدق أم لا»
تعليق لبعض نقاد الفن بعد إعلان نعومي كامبل ان كل شيء على ما يرام في علاقتها بريهانا التي تغني وتمثل، لكن كامبل لم تكن مقنعة في إنكار جذور خلافهما بدليل ان ريهانا لم تعقب على إعلان كامبل.
ماذا قال محبو شارون ستون في عيد ميلادها ال 59 .. ورأي رانيا يوسف عن "الدولي".. ونقاد يشككون بصحة كلام نعومي كامبل!