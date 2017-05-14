«وأخيرا عادت المياه إلى مجاريها بينهما»

تعليق لأصدقاء النجمة أنچيلينا چولي بعد أن تصالحت مع أبيها جون فويت إثر خلاف مرير استمر طويلا، فقد لبى دعوتها لحضور حفل عشاء معها بحضور أطفالها في أحد المطاعم. ويذكر أن فويت كان قد حصل على جائزة الأوسكار عام 1979 كأفضل ممثل عن فيلم «عودة للوطن»، كما حصل أيضا على جائزة الـ «غولدن غلوب» مرتين عام 1979 عن فيلميه «عودة للوطن» و«قطار منفلت».