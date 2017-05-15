«مفيش زي أحمد زكي»
الفنان محمود حميدة في برنامج «فحص شامل» متحدثا عن النجم الراحل احمد زكي الذي شاركه بطولة أكثر من فيلم مثل الامبراطور والباشا والرجل الثالث، مؤكدا انه كان فنانا من طراز رفيع
ولم تجد السينما حتى الآن بمثله.
«إني في الخمسين ولا أزال أعمل بهمة ونشاط أكثر من أي وقت مضى»
الممثلة الأميركية سلمى حايك، التي ولدت في المكسيك، تؤكد خلال جلسة تصوير أن أدوارها السينمائية أصبحت أكثر غنى الآن.
«نعم أضع نظارات والكثير من الكريمات، التي تخفي العيوب، على وجهي»
فيكتوريا بيكام تعترف باستعمالها اساليب التجميل، وتبرر ذلك بطبيعة عملها في عالم الأزياء الراقية، ورعايتها المرهقة للأطفال في المنزل.
«شكرا جزيلا يا عزيزتي.. انت في منتهى اللطف فعلا»
الممثلة والمغنية الأميركية تايلر سويفت وهي ترسل باقة زهور وبطاقة شكر لمعجبة شابة كانت قد دعتها لحضور حفل تخرجها في الجامعة.
«أكره هذه العبارة لأنها مثيرة للانقسام»
عارضة الأزياء الشهيرة أشلي غراهام تؤكد أنها لا تحب عبارة «أزياء الأحجام الكبيرة» لأنها مثيرة للانقسام في حين بات عالم الموضة يتضمن كل شيء الآن.
سلمى حايك تعمل بهمة ونشاط في الخمسين.. والنجمة فيكتوريا بيكام تخفي عيوب وجهها.. وباقة زهور أرسلتها الممثلة تايلر سويفت لمعجبيها.. وأخيراً عارضة الأزياء الشهيرة غراهام تكره الأزياء كبيرة الحجم