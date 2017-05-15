«مفيش زي أحمد زكي»

الفنان محمود حميدة في برنامج «فحص شامل» متحدثا عن النجم الراحل احمد زكي الذي شاركه بطولة أكثر من فيلم مثل الامبراطور والباشا والرجل الثالث، مؤكدا انه كان فنانا من طراز رفيع ولم تجد السينما حتى الآن بمثله.