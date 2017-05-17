«الدور جديد ومختلف.. غير رحمة خالص»
الفنانة المصرية يسرا متحدثة عن دورها في مسلسلها الجديد «الحساب يجمع» الذي سيعرض في رمضان، مؤكدة انه يختلف تماما عن دور الدكتورة رحمة في مسلسلها الأخير «فوق مستوى الشبهات».. وسيكون مفاجأة للجمهور. ويشارك يسرا البطولة إيمان العاصي وبوسي وكريم فهمي ومحمود عبدالمغني.
«اعترف بأنني أخطأت»
النجمة ايفا لونغوريا كاشفة عن ندمها بعد الإطلالة السيئة التي ظهرت بها في إحدى المناسبات، حيث ارتدت ملابس جلدية ضيقة لا تروق لها ولا تناسبها، موضحة ان المرأة دائما بحاجة الى النصيحة لأنها إذا لم تستشر إلا نفسها فقط فستقع حتما في الأخطاء حتى لو كانت بسيطة.
«100 وردة لمن كانت زوجتي»
الملياردير القطري وسام المانع مهديا جانيت جاكسون 100 وردة في عيد ميلادها الـ 51 رغم انفصالهما منذ أسابيع بعد زواج دام 5 سنوات، إلا انه لا ينسى تفانيها في إسعاده، مؤكدا ان الاحترام بينهما لايزال قائما، وقال: يكفي أنها انجبت لي ابني عيسى.
«لا، لست رجلا ثريا»
زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن يزعم خلال حملته الانتخابية أنه لا ينتمي إلى فئة الأغنياء في المجتمع على الرغم من أن دخله يصل إلى 137 ألف جنيه استرليني في السنة.
«سعيد جدا بعودة علاقتنا إلى طبيعتها»
نجم الموسيقى والغناء البريطاني إلتون جون (70 سنة) يعرب في رسالة رقيقة لأمه شيلا (92 سنة) عن أمنياته الطيبة بعد سنوات من قطيعة عائلية طويلة بينهما.
«إيفرتون الأهم وثقتي فيكم كبيرة»
آرسين فينغر، المدير الفني لأرسنال، مشيدا بالفوز الذي حققه الفريق على سندرلاند بهدفين نظيفين الثلاثاء.
وشدد على ضرورة تحقيق الانتصار في المباراة الأخيرة أمام إيفرتون، مؤكدا أنها الأهم وأن ثقته في لاعبيه كبيرة.
ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وذلك قبل جولة واحدة على النهاية.
النجمة المصرية يسرا تفاجئ جمهورها بدور جديد في مسلسلها الرمضاني..«الحساب يجمع»، والنجمة ايفا لونغوريا تعترف بخطئها بسبب ملابسها وتطلب النصيحة.