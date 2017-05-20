«إنه في حالة انتظار وتشوق»
صديق جورج كلوني يؤكد أن هذا النجم السينمائي، البالغ من العمر 56 عاما، يعيش في هذه المرحلة فترة ترقب مشوبة بقلق محبب بانتظار أن يصبح أبا لتوأم من زوجته أمل التي كان قد تزوجها في 2014.
«نستطيع شراء رونالدو»
بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، مؤكدا ان فريقه يمتلك قوة اقتصادية تجعله الأغنى في العالم، حيث يستطيع ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد.
ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تصريحات لأوسيليو خلال إحدى الندوات بجامعة في ميلان، وقال فيها: «الإدارة الصينية الجديدة تستطيع بكل بساطة التوقيع مع أشهر اللاعبين في العالم، مثل كريستيانو رونالدو، لكن الحقيقة أننا لن نتمكن من ذلك بسبب سياسة اللعب النظيف، لكننا نستطيع بناء فريق جديد، وأن نصحح أخطاء الموسم الجاري».
«كسبان والباب المفتوح في ألبوم واحد»
الفنان التونسي صابر الرباعي بعد ان ضم أغنيتيه الجديدتين «كسبان» و«الباب مفتوح»، إلى أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه في يوليو المقبل، موضحا انه شعر بعدم التنوع بين أغاني الالبوم بشكل كاف ولافت، فقرر ضم الأغنيتين الى الألبوم ليحقق هذا التنوع المتناغم.
ماذا ينتظر النجم جورج كلوني في شوق ولهفة؟.. وكيف وصفت الفنانة فيفي عبده علاقتها بـ «السوشيال ميديا»؟.. وكاتي هولمز تكشف أسرار خضوعها لإجراء جراحة تجميلية