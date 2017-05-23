«سنعود بنفس الجرأة التي عودناكم عليها»

الفنان السعودي ناصر القصبي، خلال برنامج صباح العربية، متحدثا عن مسلسل «سيلفي» الشهير الذي سيعرض خلال شهر رمضان في موسمه الثالث، والذي ينتظره الجمهور بشغف من عام إلى آخر. وأشاد القصبي بجودة النصوص التي اختارها فريق العمل لهذا الموسم الذي يعود إلى المشاهدين بنفس الجرأة التي عودنا عليها في أجزائه السابقة. وأوضح القصبي ان العمل جدد دماءه من خلال الكتاب الجدد المشاركين به، وأنهم سيقدمون محتوى جديدا فكرة ومضمونا لإسعاد الجماهير.